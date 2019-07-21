КИНО 5 интересных фактов о создании фильма «Москва слезам не верит»
КИНО

5 интересных фактов о создании фильма «Москва слезам не верит»

Егор Арефьев

В этом году исполнилось 40 лет одной из трех советских картин, получивших «Оскар». В год премьеры фильм посмотрели более 100 млн человек.

Путь из лузеров в люди — один из любимых сюжетов в Голливуде и обычный сценарий для советских граждан, когда взлететь на социальном лифте можно было не только из-за фамилии, интриг или афер, а благодаря талантам, трудолюбию и упорству. История трех лимитчиц, приехавших покорять Москву, во многом списана с судеб Веры Алентовой (Катя, справа), которая приехала из Котласа, и режиссера и мужа актрисы Владимира Меньшова — он родом из Баку. А вот москвичка Ирина Муравьева сыграла ушлую Люду, которой в жизни как раз не повезло.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Так, в настоящей коммуналке в центре Москвы снимали каноническую сцену запоя Гоши (Алексей Баталов). На эту роль пробовались лучшие актеры страны: Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Виталий Соломин и другие. Но Меньшов увидел Баталова в фильме «Дорогой мой человек» и понял, кто ему нужен. Актер заартачился: мол, какой из него слесарь? Режиссеру удалось убедить артиста.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Трудно поверить, но сыграть Катю отказались Анастасия Вертинская, Ирина Купченко, Валентина Теличкина и Маргарита Терехова. Актрисы сочли сценарий пошлой мелодрамой. И только после утверждения Баталова на роль Алексея специально под него выбрали Веру Алентову (справа). Увидев смонтированную версию картины, Ирина Муравьева (слева) заплакала: ее героиня выглядела грубой, неотесанной и непорядочной. Однако именно эта роль стала одной из лучших в карьере артистки.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

В сцене чтения в метро, где хоккеист Сергей (Александр Фатюшин) знакомится с Людмилой (Ирина Муравьева, на фото), в окне видно название станции «Охотный ряд». Эта станция на момент съемок была переименована в «Проспект Маркса», но поскольку действие сюжета развивается с 1958 года, когда «Охотный ряд» еще был, ей достоверности ради вернули старое название. Самое смешное, что снимали вообще на «Новослободской».

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Сцену встречи Катерины и отца ее ребенка — негодяя Рудольфа (Юрий Васильев), снимали на лавочке на Гоголевском бульваре. «Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение», — повторял Рудик, но его пророчество так и не сбылось. Но о своем «Оскаре» Меньшов узнал именно по ТВ, из программы «Время»: на церемонию в Лос-Анджелес режиссера не выпустили.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Изначально хронометраж фильма был на час больше, в Госкино посмотрели и велели сократить. В итоге из фильма ушли фрагменты откровенных сцен и большинство эпизодов с Олегом Табаковым. И почему до сих пор не выпустили версию без купюр?!

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей БаталовВера АлентоваВладимир МеньшовИрина МуравьёваОлег Табаковфильм "Москва слезам не верит"Юрий Васильев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
5 интересных фактов о создании фильма «Москва слезам не верит»
Интересно?
Поделись с друзьями: