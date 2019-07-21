5 интересных фактов о создании фильма «Москва слезам не верит»

В этом году исполнилось 40 лет одной из трех советских картин, получивших «Оскар». В год премьеры фильм посмотрели более 100 млн человек.

Путь из лузеров в люди — один из любимых сюжетов в Голливуде и обычный сценарий для советских граждан, когда взлететь на социальном лифте можно было не только из-за фамилии, интриг или афер, а благодаря талантам, трудолюбию и упорству. История трех лимитчиц, приехавших покорять Москву, во многом списана с судеб Веры Алентовой (Катя, справа), которая приехала из Котласа, и режиссера и мужа актрисы Владимира Меньшова — он родом из Баку. А вот москвичка Ирина Муравьева сыграла ушлую Люду, которой в жизни как раз не повезло.

Так, в настоящей коммуналке в центре Москвы снимали каноническую сцену запоя Гоши (Алексей Баталов). На эту роль пробовались лучшие актеры страны: Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Виталий Соломин и другие. Но Меньшов увидел Баталова в фильме «Дорогой мой человек» и понял, кто ему нужен. Актер заартачился: мол, какой из него слесарь? Режиссеру удалось убедить артиста.

Трудно поверить, но сыграть Катю отказались Анастасия Вертинская, Ирина Купченко, Валентина Теличкина и Маргарита Терехова. Актрисы сочли сценарий пошлой мелодрамой. И только после утверждения Баталова на роль Алексея специально под него выбрали Веру Алентову (справа). Увидев смонтированную версию картины, Ирина Муравьева (слева) заплакала: ее героиня выглядела грубой, неотесанной и непорядочной. Однако именно эта роль стала одной из лучших в карьере артистки.

В сцене чтения в метро, где хоккеист Сергей (Александр Фатюшин) знакомится с Людмилой (Ирина Муравьева, на фото), в окне видно название станции «Охотный ряд». Эта станция на момент съемок была переименована в «Проспект Маркса», но поскольку действие сюжета развивается с 1958 года, когда «Охотный ряд» еще был, ей достоверности ради вернули старое название. Самое смешное, что снимали вообще на «Новослободской».

Сцену встречи Катерины и отца ее ребенка — негодяя Рудольфа (Юрий Васильев), снимали на лавочке на Гоголевском бульваре. «Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение», — повторял Рудик, но его пророчество так и не сбылось. Но о своем «Оскаре» Меньшов узнал именно по ТВ, из программы «Время»: на церемонию в Лос-Анджелес режиссера не выпустили.

Изначально хронометраж фильма был на час больше, в Госкино посмотрели и велели сократить. В итоге из фильма ушли фрагменты откровенных сцен и большинство эпизодов с Олегом Табаковым. И почему до сих пор не выпустили версию без купюр?!