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Конкурент «Игры престолов»: Apple снимет сериал за 150 млн долларов

В первом сезоне ожидается десять эпизодов. Главную роль сыграет Джейсон Момоа.

Конкурент «Игры престолов»: Apple снимет сериал за 150 млн долларов
Кадр из сериала «Игра престолов» (2011-2019)

Недавно вышел финальный эпизод культового сериал «Игра престолов». За историей семи королевств поклонники наблюдали в течение восьми лет. Создатели киноленты уже приступили к съемкам приквела сериала. Он расскажет о событиях, которые происходили за несколько тысяч лет до противостояния Старков и Ланнистеров.

Накануне стало известно, что компания Apple снимет не менее эпохальное шоу под названием «See». По информации портала ferra.ru, оно станет конкурентом «Игры престолов». Поражает бюджет проекта, каждая серия обойдется создателям в 15 миллионов долларов. В первом сезоне ожидается 10 эпизодов, то есть в общей сложности – 150 миллионов. В основе сюжета – жизнь планеты в постапокалиптическом мире после волны разрушительного вируса.

Главная роль в проекте Apple досталась звезде «Игры престолов» Джейсону Момоа. Он сыграл в саге Кхала Дрого. Также актер известен по супергеройскому блокбастеру «Аквамен».

Джейсон Момоа. Фото
Джейсон Момоа сыграет в сериале от Apple Фото: globallookpress.com

Недавно на Момоа обрушилась волна критики за внешний вид. В Сети появились снимки, на которых хорошо видны изменения в фигуре актера – стальные кубики пресса исчезли. Поклонники знаменитости промолчать не смогли и сразу же вступились за кумира.

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"Игра Престолов""Игра престолов": последние новостиДжейсон Момоа

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Конкурент «Игры престолов»: Apple снимет сериал за 150 млн долларов
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