Безруков подробно рассказал о новом фильме со своим участием

Сергей Безруков в Instagram раскритиковал журналистов, которые переврали в своих новостях информацию о его картине «Бендер», где он сыграл главную роль. Как заметил актер, четырехсерийный фильм «Бендер» для кинотеатров уже отснят. Причем еще в прошлом году.

«Наша история — это приквел. Никакого отношения к «12 стульям» и к «Золотому телёнку» не имеет! Тем, кстати говоря, и интересно! Эта история о том, что было до знаменитых похождений Остапа Бендера! Ося здесь совсем ещё юный. Ну а я, как вы сами догадываетесь, Ибрагим Бендер. P.S. Но что действительно правда, так это то, что премьера действительно ожидается в 2020!» — сказал актер.

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Отметим, что несколько дней назад Сергей Безруков рассказывал, что отправил на отдых все семейство. Режиссер Анна Матисон вместе с детьми уехала в теплые края. Сам Безруков не смог составить им компанию. У него много работы в столице.

Сергей Безруков уже несколько лет счастлив в браке с Анной Матисон. Не так давно он был в гостях у радиоведущей Аллы Довлатовой на «Русском радио». В студии он рассказывал, что в свободное время они обожают с женой и дочкой кататься на велосипедах по паркам.