Прах известной актрисы используют для создания скульптуры из стекла

Звезда детских фильмов, Денис Никерсон, ушла из жизни в возрасте 62 лет.

Семья актрисы Денис Никерсон подтвердила печальное известие, опубликовав в соцсетях пост, который гласил: «Она ушла».

Звезда фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971), где она сыграла фанатку жевательной резинки, умерла в больнице в 10:30 утра 10 июля.

больше по теме Смерть актрисы из сериала «Мост» Стефани Шерк могла быть самоубийством Стали известны подробности ухода из жизни жены Демиана Бичира.

Никерсон была срочно госпитализирована ранее на неделе. Врачи диагностировали у нее пневмонию, которая вызвала приступ. 62-летняя актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Медики оценивали ее состояние как тяжелое и сразу предупредили ее родных, что шансов на выздоровление у нее практически нет.

В среду, 10 июля семья актрисы приняла решение отключить Никерсон от аппарата ИВЛ и в ее организм перестали поступать лекарства. Родные звезды — ее единственный сын Джош и его жена — в интервью TMZ отметили, что теперь ее смерть является лишь вопросом времени.

Согласно последней воле покойной ее тело будет кремировано, а из ее праха будет сделана стеклянная скульптура.