Прах известной актрисы используют для создания скульптуры из стекла

Семья актрисы Денис Никерсон подтвердила печальное известие, опубликовав в соцсетях пост, который гласил: «Она ушла».
Звезда фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971), где она сыграла фанатку жевательной резинки, умерла в больнице в 10:30 утра 10 июля.
Никерсон была срочно госпитализирована ранее на неделе. Врачи диагностировали у нее пневмонию, которая вызвала приступ. 62-летняя актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Медики оценивали ее состояние как тяжелое и сразу предупредили ее родных, что шансов на выздоровление у нее практически нет.
В среду, 10 июля семья актрисы приняла решение отключить Никерсон от аппарата ИВЛ и в ее организм перестали поступать лекарства. Родные звезды — ее единственный сын Джош и его жена — в интервью TMZ отметили, что теперь ее смерть является лишь вопросом времени.
Согласно последней воле покойной ее тело будет кремировано, а из ее праха будет сделана стеклянная скульптура.