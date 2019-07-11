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Прах известной актрисы используют для создания скульптуры из стекла

Звезда детских фильмов, Денис Никерсон, ушла из жизни в возрасте 62 лет.

Прах известной актрисы используют для создания скульптуры из стекла
Актрису Денис Никерсон отключили от ИВЛ. Кадр из фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" (1971)

Семья актрисы Денис Никерсон подтвердила печальное известие, опубликовав в соцсетях пост, который гласил: «Она ушла».

Звезда фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971), где она сыграла фанатку жевательной резинки, умерла в больнице в 10:30 утра 10 июля.

Никерсон была срочно госпитализирована ранее на неделе. Врачи диагностировали у нее пневмонию, которая вызвала приступ. 62-летняя актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Медики оценивали ее состояние как тяжелое и сразу предупредили ее родных, что шансов на выздоровление у нее практически нет.

В среду, 10 июля семья актрисы приняла решение отключить Никерсон от аппарата ИВЛ и в ее организм перестали поступать лекарства. Родные звезды — ее единственный сын Джош и его жена — в интервью TMZ отметили, что теперь ее смерть является лишь вопросом времени.

Согласно последней воле покойной ее тело будет кремировано, а из ее праха будет сделана стеклянная скульптура.

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Прах известной актрисы используют для создания скульптуры из стекла
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