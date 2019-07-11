Отзывы о фильме «Анна»: Александр Петров снова сыграл «Александра Петрова»

Имя Люка Бессона – визитная карточка зрелищного кино. 11 июля в России состоится громкая премьера его фильма «Анна», в котором в главных ролях снялись звезды российского кино.

Фильм «Анна», по сути, переформатированная работа этого же мэтра – «Никита». Режиссер снял эту приключенческую картину еще в 1990 году, и она сразу же завоевала сердца миллионов зрителей. А у нас в стране завоевал сердца миллионов Александр Петров – в фильме он играет небольшую, но ключевую роль: это из-за него героиня влипает во все неприятности, которые с ней случились.

В главной роли российская актриса Саша Лусс

Эту хрупкую девушку подадут как «самое смертоносное оружие на планете». Когда-то в этом же образе блистала жена самого Бессона, Анн Парийо, теперь же в роли русской модели выступила русская модель. А точнее – топ-модель, чье имя в списке самых востребованных профессионалов мирового подиума.

Люк Бессон умеет найти красоту, а найдя, долго не выпускает ее из рук. Вот и попавшая к нему на съемочную площадку в 2017 году Саша Лусс не исчезла с горизонтов кино после эпизодической роли принцессы Лихо-Мины, а перекочевала в следующий фильм Люка Бессона, «Анну».

Этот супершпионский боевик хоть и зрелищен, судя по трейлеру, но вызывает недоверие у большой части зрителей.

Пользователи, посмотревшие ролик, где модель с талией-тростинкой разбрасывает полный ресторан крутых парней, обученных убивать, пишут:

UpBodyShoW: Ну что за бред?!!! Вы видели её тело костлявое?… Да она бы уже всё себе переломала во время ударов, вот уж смешно как!

Tetiana Agrafina: Эти модели ничего не едят, кого они там могут раскидать?

Дмитрий Андрес: После таких ударов в баре по ее голове у нее мозги бы вылетели на стол! Треш долбаный, и опять русских приплели, фотомодель браво лупит солдат дубинкой!

Есть и те, кто готов принять хрупкую женщину в качестве суперкиллера и готов дать шанс Саше Лусс:

Ильза Фауст: Дмитрий Андрес погоди с выводами, а может она на препаратах сидит? Не суди фильм по трейлеру!

Maxwell Home: Десятилетиями в боевиках наносят несовместимые с жизнью удары, после которых герои спокойно встают, слегка отряхиваются и ничего. А сейчас вдруг стало «ну это ж нереаааально!!»

Шишкин Лев: Все пытались найти Петрова?

А вот Александра Петрова в трейлере зрители не рассмотрели. То ли его персонаж уж слишком маленький, то ли так был нарезан трейлер. Но Люк Бессон известен как мастер художественного монтажа, что можно увидеть в трейлере, так что фильм будет еще полон сюрпризов – вряд ли Бессон раскрывает в анонсе все повороты сюжета.

На самом деле, Александр проведет на экране немного времени в роли бойфренда этой новоявленной «Никиты». Уже появились первые отзывы на участие Александра в фильме маститого режиссера, и не все они лицеприятны.

tip-top-tip77: Актёр Александр Петров в роли «актёра Александра Петрова». Как это? В том смысле, что не растёт, не меняется, без прогресса. Застывший в одной и той же теме. Образ, эксплуатирующий.

О чем же фильм «Анна»?

В Москве в 1987 году живет бедная наркоманка Аня (Саша Лусс). Она понимает, что еще немного такой жизни с ее бойфрендом и ей грозит смерть или тюрьма. В попытке изменить свою жизнь, Аня пытается поступить на службу в ВМФ. За плечами у Ани военная академия Омска, так что к тяготам и лишениям она готова.

Ее парень (Александр Петров) категорически против такого поворота и не хочет отпускать девушку ни на учебу, ни на службу. Ане приходится идти на компромисс. Она соглашается принять участие в ограблении первого в России банкомата, который открыл у себя «Банк Советского Союза». На самом деле, в описываемое время банкоматов в СССР еще не было, они появились только в 1994 году, через 7 лет после событий «Анны». Но это мы уже придираемся к деталям.

Да, уж от кого-кого, а от Бессона мы такого не ожидали: люди пишут об откровенной «клюкве», развешенной в фильме.

tip-top-tip77: Матушка Россия ожившими страницами второй половины 80-х годов. Коллапс страны. Коллапс власти. Империя социалистических благ рушится. Народ «бражничает и куражит». Лишь Кремлёвская площадь вечной ковровой дорожкой приезжим. Лишь пузатые Матрёшки улыбками девок на сносях. Базарный гвалт сувенирным скарбом платков да фляжек, медалей и фуражек. А народ? Так он, в большинстве своём, что тот Шариков у профессора Преображенского, всё поёт, всё забавляется. Ему всё нипочём

Неужели все так плохо, как пишет комментатор? Судя по трейлеру – нет. Прекрасная постановка трюков и, как в «Пятом элементе», полное соответствие движений аудиоряду. Так что драка и стрельба превращаются в высококлассный зрелищный танец.

Не стоит настраиваться на то, что кино – серьезный шпионский боевик. Бессон, как всегда, не обошел картину юмором. Так что стоит ждать от «Анны» некоей несерьезности, легкости восприятия, а не мрачных сетований на то, что КГБ в России везде.

А КГБ – везде, декларирует нам режиссер. И у бедной девушки нет никаких вариантов: как только КГБ почувствовало слабину, оно немедленно запускает в ход протоколы вербовки новых членов. Так случилось в фильме. Анна попадает в цепкие лапы спецслужб, которые вынуждают ее пройти спецкурсы и стать шпионкой.

Даже при том, что в картине полно стереотипов о России, даже при всех платках-матрешках, фильм обязательно будет зрелищным и отлично снятым. Итак, русская супермодель весело и с задоринкой, по-бессоновски, крушит на своем пути все живое, в надежде на то, что когда-нибудь ее злоключения закончатся.

Напомним, его можно посмотреть уже сегодня, 11 июля, практически во всех кинотеатрах Москвы.