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В трейлере байопика о Джуди Гарленд Зеллвегер изменилась до неузнаваемости

Критики уже пророчат Рене «Оскара» за лучшую женскую роль.

В трейлере байопика о Джуди Гарленд Зеллвегер изменилась до неузнаваемости
В новом фильме Зеллвегер сыграет мать Лайзы Миннелли. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В последние годы о легендарной Бриджит Джонс – актрисе Рене Зеллвегер – только и ходили разговоры о ее пластике, которая кардинально преобразила внешность актрисы, а также о почти экстремальной худобе артистки. Кроме того, полной неожиданностью для многих стало то, что звезда начала сольную карьеру и, кажется, о кино совсем забыла.

Но нет! Накануне в Сети появился трейлер биографического фильма о Джуди Гарленд, звезде голливудского фильма «Волшебник страны Оз», матери знаменитых Лайзы Миннелли и Лорны Лафт. Авторитетные кинокритики уже пророчат Рене «Оскар» за лучшую женскую роль.

И это справедливо. Ради пущей достоверности Зеллвегер еще больше похудела и стала брюнеткой. Ну, а актерский талант звезды известен всем. Но примечательно в этой истории другое: против картины, причем резко, выступила как раз Лайза Миннелли. Тем не менее, картина выйдет на большие экраны уже в осенью этого года, пишет «Вокруг ТВ».

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В трейлере байопика о Джуди Гарленд Зеллвегер изменилась до неузнаваемости
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