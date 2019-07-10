В трейлере байопика о Джуди Гарленд Зеллвегер изменилась до неузнаваемости

В последние годы о легендарной Бриджит Джонс – актрисе Рене Зеллвегер – только и ходили разговоры о ее пластике, которая кардинально преобразила внешность актрисы, а также о почти экстремальной худобе артистки. Кроме того, полной неожиданностью для многих стало то, что звезда начала сольную карьеру и, кажется, о кино совсем забыла.

Но нет! Накануне в Сети появился трейлер биографического фильма о Джуди Гарленд, звезде голливудского фильма «Волшебник страны Оз», матери знаменитых Лайзы Миннелли и Лорны Лафт. Авторитетные кинокритики уже пророчат Рене «Оскар» за лучшую женскую роль.

И это справедливо. Ради пущей достоверности Зеллвегер еще больше похудела и стала брюнеткой. Ну, а актерский талант звезды известен всем. Но примечательно в этой истории другое: против картины, причем резко, выступила как раз Лайза Миннелли. Тем не менее, картина выйдет на большие экраны уже в осенью этого года, пишет «Вокруг ТВ».