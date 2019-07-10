В Петербурге стартовали съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым

В Санкт-Петербурге начались съемки нового фильма под названием «Скажи ей» режиссера Александра Молочникова, известного зрителям по картинам «Мифы» и «Сбежавшие в Аризону». Продюсирует новый проект компания Александра Цекало.

О старте съемочного процесса на своей странице в Instagram сообщила актриса Светлана Ходченкова, которая исполнит главную роль в новом фильме.

Согласно информации на странице артистки, помимо нее в кинокартине «Скажи ей» сыграют Алексей Серебряков, Артём Быстров, Кай Гетц, Ирина Розанова и многие другие.

Сюжет фильма разворачивается вокруг распавшейся семьи. После расставания с отцом своего ребенка, мать принимает решение навсегда увезти сына в США.

«Это история о выборе. Родитель, решая за ребенка, чаще делает так, как удобно ему. Ребенок соглашается, боясь причинить родителю боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителю от этого будет намного больнее», — говорится на Instagram-странице Светланы Ходченковой.

Дата выхода нового фильма пока не сообщается. Однако поклонники актрисы сообщили, что с нетерпением ждут момента, когда можно будет увидеть любимую актрису в новой интересной роли на больших экранах.