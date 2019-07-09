Дмитрий Харатьян раскрыл сюжет новых «Гардемаринов»

Актер подтвердил, что между сыном Корсака и дочерью Ягужинской возникнет любовная связь.

О сюжете нового фильма «Гардемарины 4», выхода которого на экраны очень ждут поклонники этой киносаги, почти ничего не известно. Светлана Дружинина решила включить в актерский состав картины как старых, так и новых персонажей, однако главная интрига сценария остается в секрете.

Завесу тайны неожиданно приоткрыл Дмитрий Харатьян, подтвердивший ранее появившиеся слухи. Видео с актером разместила в Instagram Мария Шукшина, на кадрах записи он выступает перед зрителями на фестивале российского кино Sol Russian Film Festival, рассказывая о фильме.

«Это некий новый образ старого гардемарина Алеши Корсака, который уже вырос, у него появились дети. И его сын влюбился в дочь Анастасии Ягужинской… Больше я вам ничего не расскажу», – с улыбкой произнес Харатьян.

Он отметил, что на этой романтической сюжетной линии будет строиться все дальнейшее действие картины.

Напомним, в новых «Гардемаринах» задействованы Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Анна Семенович и другие. Роль дочери Анастасии Ягужинской досталась Нике Здорик.