Роулинг отреагировала на новость о запуске сериала о Гарри Поттере

Ранее в СМИ появилась информация о новой киноопусе о юном волшебнике.

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг с удивлением отреагировала на новость о запуске сериала по вселенной «Гарри Поттера». По ее словам, это заявление является ни чем иным, как чьей-то фантазией.

«Нет никаких планов по превращению истории о Гарри Поттере в сериал. Любая информация об этом является выдумкой», — приводит слова Роулинг портал Movie Web.

Скорее всего, многомиллионную армию поклонников историй о юном волшебнике эта новость разочарует, ведь они так обрадовались, когда появилась информация о сериале. Во всяком случае в пространстве Сети.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что кинокомпания Warner Bros. намерена снять для своего стримингового сервиса сериал-приквел о Гарри Поттере. Сюжетная линия, по данным прессы, должна была разворачиваться вокруг событий, предшествующих известной всем истории о «мальчике, который выжил». При этом действие картины должно было происходить в знаменитом Хогвартсе, а также разных городах Европы.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дизайнеры марки Vans создали целую коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере.