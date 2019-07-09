КИНО

Роулинг отреагировала на новость о запуске сериала о Гарри Поттере

Ранее в СМИ появилась информация о новой киноопусе о юном волшебнике.

Роулинг отреагировала на новость о запуске сериала о Гарри Поттере
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001)

Знаменитая британская писательница Джоан Роулинг с удивлением отреагировала на новость о запуске сериала по вселенной «Гарри Поттера». По ее словам, это заявление является ни чем иным, как чьей-то фантазией.

«Нет никаких планов по превращению истории о Гарри Поттере в сериал. Любая информация об этом является выдумкой», — приводит слова Роулинг портал Movie Web.

Скорее всего, многомиллионную армию поклонников историй о юном волшебнике эта новость разочарует, ведь они так обрадовались, когда появилась информация о сериале. Во всяком случае в пространстве Сети.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что кинокомпания Warner Bros. намерена снять для своего стримингового сервиса сериал-приквел о Гарри Поттере. Сюжетная линия, по данным прессы, должна была разворачиваться вокруг событий, предшествующих известной всем истории о «мальчике, который выжил». При этом действие картины должно было происходить в знаменитом Хогвартсе, а также разных городах Европы.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дизайнеры марки Vans создали целую коллекцию кроссовок по мотивам книг о Гарри Поттере.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри ПоттерДжоан РоулингСериал

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Роулинг отреагировала на новость о запуске сериала о Гарри Поттере
Интересно?
Поделись с друзьями: