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В Сети появилась петиция о приглашении на роль Урсулы в «Русалочке» рэп-исполнительницы

Поклонники мультфильма адресовали письмо студии Disney. Они возражают, чтобы главную злодейку в live-версии играла Мелисса Маккарти.

В Сети появилась петиция о приглашении на роль Урсулы в «Русалочке» рэп-исполнительницы
Урсулу может сыграть рэп-певица. Кадр из м/ф "Русалочка" (1989)

Студия Disney объявила о запуске очередного проекта по «оживлению» классической анимации — «Русалочки». И если с главной героиней — Ариэль — создатели live-версии уже определились, то с оставшимся кастом им предстоит еще разобраться.

После того, как стало известно, что на роль злой колдуньи Урсулы создатели сказки намерены пригласить Мелиссу Маккарти, на сайте Change.org появилась петиция, авторы которой требуют снять в этом образе рэп-певицу Lizzo.

«Lizzo должна сыграть Урсулу в предстоящей версии диснеевской «Русалочки». В Сети в пятницу, 28, июня появились сообщения, что Мелисса Маккарти ведет со студией переговоры, чтобы ее взяли на роль морской ведьмы», — начинается петиция.

«Пусть Мелисса не обижается, но ясно как божий день, что единственный приемлемый  кандидат на эту роль —  талантливая Lizzo. В своем ролике она ясно дала понять, что Урсула является ролью ее мечты», — отмечается в заявлении.

«Ее вокальные данные и комплекция идеально впишутся в этот образ. Правда ранит, но студии Disney нужно серьезно подумать о касте», — заканчивается петиция.

О своем желании сыграть Урсулу Lizzo во всеуслышание заявила в прошлом году. В соцсетях она выложила видео, в котором предстала в костюме ведьмы и исполнила ее коронную арию Poor Unfortunate Souls («Бедные несчастные души»).

Ролик был выложен после Хеллоуина и заработал почти сто тысяч отметок «нравится» и 17 тысяч ретвиттов.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Ариэль сыграет темнокожая протеже Бейонсе Халли Бейли. Первые кадры с ее проб в Сети уже появились.

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Тэги:

LizzoМелисса МакКартимультфильм "Русалочка"Новая "Русалочка"

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В Сети появилась петиция о приглашении на роль Урсулы в «Русалочке» рэп-исполнительницы
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