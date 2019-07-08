Саша Лусс призналась, что после съемок у Бессона легко даст отпор хулиганам

Российская топ-модель Саша Лусс в ближайшее время может пополнить стан голливудских актрис. Кинокарьера уроженки Магаданской области стремительно развивается. Уже 11 июля на экраны выходит картина французского режиссера Люка Бессона «Анна», главную роль в которой исполнила россиянка.

Саша сыграла суперагента по имени Анна, которая владеет всеми видами оружия и лихо расправляется с врагами. По словам топ-модели, съемки в фильме дались ей легко — Люк Бессон без ума от русских, а Саша, в свою очередь, обожает оружие.

«Когда у меня была сцена с пистолетами, я так радовалась! Они уже знали, что пистолет Токарева — мой любимый, и все время мне его подсовывали. Хотя Люк меня иногда обламывал с ТТ: «Саша, я хочу в этом кадре пистолет помассивнее. Сорри, бери «Беретту»…» — рассказала Лусс в интервью «Комсомольской правде».

Она также сообщила, что при подготовке к съемкам прошла серьезный курс самозащиты и без труда сможет дать отпор хулиганам. «Без лишней скромности скажу, что могу врезать по полной программе, это вообще не проблема. На этих съемках я, считай, прошла такой курс самозащиты, что мама дорогая!» — заявила девушка.

По словам Саши Лусс, самыми сложными для нее стали съемки драки, тем более, что делать это пришлось в разгар болезни. У модели была температура под 40 градусов, когда она заканчивала съемки в первой сцене. Люк Бессон велел ей напиться антибиотиков и через два дня вернуться на съемочную площадку «живой».

В целом, по словам Саши, отношения с французским режиссером у нее сложились хорошие. Бессон периодически повторял, что считает себя русским, поскольку очень любит блины. А также прислушивался к актерам фильма и даже по их рекомендациям вносил изменения в сюжет.

«Я с Люком спорила постоянно. Он в какой-то момент сказал мне: «Иди уже отсюда!» Потом пожалел об этой фразе», — добавила русская топ-модель.

Люк Бессон выбрал российскую топ-модель на главную роль в картине не случайно. Лусс уже снималась у него. Девушка сыграла принцессу Перлов в фильме «Валериан и город тысячи планет», который стал самым дорогим в истории Франции. Бюджет картины составил 197 миллионов евро.