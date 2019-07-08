КИНО

Ремейк «Маски»: создатель кинокомикса пригласит на главную роль женщину

Продюсер и сценарист кинокомикса Майк Ричардсон считает, что зеленого человека должна сыграть актриса и у него уже есть претендент.

Ремейк «Маски»: создатель кинокомикса пригласит на главную роль женщину
Комедийная актриса сыграет в перезапуске "Маски". Кадр из фильма "Маска" (1984)

Похоже, что на волне идеи-фикс сделать следующим Джеймсом Бондом женщину, та же светлая мысль пришла и одному из авторов кинокомикса «Маска», который вышел в 1994 году.

Майк Ричардсон заявил, что видит в роли темпераментного зеленого человечка женщину и у него даже есть на примете актриса-комик.

Тем не менее, раскрывать ее имя он отказался, так как не уверен, что она согласится. Он отметил, что скорее всего, ему придется эту даму уговаривать.

Кроме этого он добавил, что видит перезапуск франшизы в совершенно ином ключе. «Фишкой» в этом фильме является то, что в ней обнажается суть человека, когда он становится обладателем сверхспособностей.

Еще один несомненный плюс «Маски» в том, что хозяином этого артефакта может стать абсолютно любой — достаточно вспомнить, как маску надел пес Стенли Ипкисса (Джим Керри). Это позволяет пригласить на роль любого комедийного артиста, пишет Forbes.

Напомним, что мировой бокс-офис фильма 1994 года составил 351 миллионов долларов при производственных затратах всего в 23 миллиона долларов. В центре сюжета невезучий банковский служащий, чья жизнь меняется, когда в его руки попадает волшебная маска.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джим Керриперезапускремейкфильм "Маска"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ремейк «Маски»: создатель кинокомикса пригласит на главную роль женщину
Интересно?
Поделись с друзьями: