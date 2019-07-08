Ремейк «Маски»: создатель кинокомикса пригласит на главную роль женщину

Продюсер и сценарист кинокомикса Майк Ричардсон считает, что зеленого человека должна сыграть актриса и у него уже есть претендент.

Похоже, что на волне идеи-фикс сделать следующим Джеймсом Бондом женщину, та же светлая мысль пришла и одному из авторов кинокомикса «Маска», который вышел в 1994 году.

Майк Ричардсон заявил, что видит в роли темпераментного зеленого человечка женщину и у него даже есть на примете актриса-комик.

Тем не менее, раскрывать ее имя он отказался, так как не уверен, что она согласится. Он отметил, что скорее всего, ему придется эту даму уговаривать.

Кроме этого он добавил, что видит перезапуск франшизы в совершенно ином ключе. «Фишкой» в этом фильме является то, что в ней обнажается суть человека, когда он становится обладателем сверхспособностей.

Еще один несомненный плюс «Маски» в том, что хозяином этого артефакта может стать абсолютно любой — достаточно вспомнить, как маску надел пес Стенли Ипкисса (Джим Керри). Это позволяет пригласить на роль любого комедийного артиста, пишет Forbes.

Напомним, что мировой бокс-офис фильма 1994 года составил 351 миллионов долларов при производственных затратах всего в 23 миллиона долларов. В центре сюжета невезучий банковский служащий, чья жизнь меняется, когда в его руки попадает волшебная маска.