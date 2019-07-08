BingoFind назвал актеров, чаще всего снимающихся в плохих фильмах

Эксперты BingoFind провели анализ обзоров фильмов, чтобы выяснить, кто из актеров с чаще всего оказывались не в фаворе у кинокритиков. Кроме этого они озадачились и вопросом, у кого из актеров подобных фиаско никогда не бывало.
Разумеется, у каждого артиста в тот или иной момент жизни могут случаться провальные работы. Однако, как оказалось, есть несколько имен, которые плотно ассоциируются с понятием «плохое кино».
Среди актеров мужчин в списке оказался Адам Сэндлер, что, впрочем, неудивительно. Актер уже неоднократно украшал своей персоной подобные рейтинги, а также входил в ранжир самых незаслуженно оплачиваемых звезд Голливуда.
В компании с ним также оказались Роб Шнайдер, Фредди Принц-младший, Ник Свардсон и Марлон Уэйанс.
Среди актрис в рейтинг угодили звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс и красотка Джессика Альба. Компанию девушкам составили Хилари Дафф, Белла Торн и Эли Лартер.
К счастью для зрителя, эксперты также не поленились выяснить имена звезд, чье участие гарантирует нескучное и качественное кино.
Итак, фильм стоит посмотреть, если там снимаются «Горлум» Энди Серкис и звезда сериала «Ночной администратор» Том Хиддлстон, он же по совместительству «Локи всех времен и народов».
В топ-5 лучших также вошли трехкратный обладатель «Оскара» Дэниел Дэй-Льюис, француз Матье Амальрик («Квант Милосердия») и Драйвер Адам («Голодные сердца»).
Что касается актрис, то качество кинопроекта гарантируют Тильда Суинтон («Отель «Гранд Будапешт») наряду с Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), а также «Беззаботная» Салли Хокинс, «Долорес Амбридж» из поттерианы Имельда Стонтон и «Милая Фрэнсис» Грета Гервиг, пишет BingoFind.