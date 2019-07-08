BingoFind назвал актеров, чаще всего снимающихся в плохих фильмах

Новое исследование позволило выявить имена артистов, которые с большой долей вероятности укажут на неудачную киноленту.

Эксперты BingoFind провели анализ обзоров фильмов, чтобы выяснить, кто из актеров с чаще всего оказывались не в фаворе у кинокритиков. Кроме этого они озадачились и вопросом, у кого из актеров подобных фиаско никогда не бывало.

Разумеется, у каждого артиста в тот или иной момент жизни могут случаться провальные работы. Однако, как оказалось, есть несколько имен, которые плотно ассоциируются с понятием «плохое кино».

больше по теме Появился рейтинг лучших сериалов 2019 года от журнала Variety Кинопортал и журнал Variety назвал 13 лучших телешоу, вышедших в первой половине этого года.

Среди актеров мужчин в списке оказался Адам Сэндлер, что, впрочем, неудивительно. Актер уже неоднократно украшал своей персоной подобные рейтинги, а также входил в ранжир самых незаслуженно оплачиваемых звезд Голливуда.

В компании с ним также оказались Роб Шнайдер, Фредди Принц-младший, Ник Свардсон и Марлон Уэйанс.

Среди актрис в рейтинг угодили звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс и красотка Джессика Альба. Компанию девушкам составили Хилари Дафф, Белла Торн и Эли Лартер.

К счастью для зрителя, эксперты также не поленились выяснить имена звезд, чье участие гарантирует нескучное и качественное кино.

Итак, фильм стоит посмотреть, если там снимаются «Горлум» Энди Серкис и звезда сериала «Ночной администратор» Том Хиддлстон, он же по совместительству «Локи всех времен и народов».

В топ-5 лучших также вошли трехкратный обладатель «Оскара» Дэниел Дэй-Льюис, француз Матье Амальрик («Квант Милосердия») и Драйвер Адам («Голодные сердца»).

Что касается актрис, то качество кинопроекта гарантируют Тильда Суинтон («Отель «Гранд Будапешт») наряду с Кэри Маллиган («Великий Гэтсби»), а также «Беззаботная» Салли Хокинс, «Долорес Амбридж» из поттерианы Имельда Стонтон и «Милая Фрэнсис» Грета Гервиг, пишет BingoFind.