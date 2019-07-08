Бенедикт Камбербэтч может стать новым Джеймсом Бондом

После того, как Дэниел Крейг объявил, что «Бонд 25» станет его последним фильмом в роли агента 007, домыслы о том, кто займет его место, не утихают.
Букмекеры принимают ставки и на данный момент фаворитами являются звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден и «Локи всех времен и народов» Том Хиддлстон.
Однако теперь в полку претендентов на роль Джеймса Бонда прибыло. Согласно данным букмекерской конторы SkyBet, о себе «заявил» Бенедикт Камбербэтч. Ставки на звезду сериала «Шерлок» неожиданно возросли.
Если раньше они составляли 250/1, то теперь актер оказался в топ-20 кандидатов — 12/1.
Столько же ставят на Генри Кавилла и «женскую версию» агента 007.
Тем не менее, с уверенностью утверждать, что актер станет новым героем шпионской франшизы пока рано, так как перед ним маячат такие сильные конкуренты, как Ричард Мэдден (5/2), Идрис Эльба и Том Харди (по 6/1 ) и Киллиан Мерфи (7/1), пишет Express.
Напомним, что «Бонд 25» выйдет в апреле 2020 года.