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Бенедикт Камбербэтч может стать новым Джеймсом Бондом

Дэниел Крейг снимается в юбилейном фильме об агенте 007. Это будет его пятая и последняя по счету роль в качестве сотрудника секретной службы Ее Величества.

Бенедикт Камбербэтч может стать новым Джеймсом Бондом
Букмекеры принимают ставки на Бенедикта Камбербэтча в роли Бонда. Фото: Global Look Press

После того, как Дэниел Крейг объявил, что «Бонд 25» станет его последним фильмом в роли агента 007, домыслы о том, кто займет его место, не утихают.

Букмекеры принимают ставки и на данный момент фаворитами являются звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден и «Локи всех времен и народов» Том Хиддлстон.

Однако теперь в полку претендентов на роль Джеймса Бонда прибыло. Согласно данным букмекерской конторы SkyBet, о себе «заявил» Бенедикт Камбербэтч. Ставки на звезду сериала «Шерлок» неожиданно возросли.

Если раньше они составляли 250/1, то теперь актер оказался в топ-20 кандидатов — 12/1.

Столько же ставят на Генри Кавилла и «женскую версию» агента 007.

Тем не менее, с уверенностью утверждать, что актер станет новым героем шпионской франшизы пока рано, так как перед ним маячат такие сильные конкуренты, как Ричард Мэдден (5/2), Идрис Эльба и Том Харди (по 6/1 ) и Киллиан Мерфи (7/1), пишет Express.

Напомним, что «Бонд 25» выйдет в апреле 2020 года.

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Бенедикт Камбербэтч может стать новым Джеймсом Бондом
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