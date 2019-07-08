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«Побили!»: звезда сериала «Не родись красивой» показала синяк на лице

Юлия Такшина снимается в новом проекте и делится с фолловерами фото с площадки.

«Побили!»: звезда сериала «Не родись красивой» показала синяк на лице
Юлия Такшина Фото: Globallookpress.com

Звезда сериала «Не родись красивой Юлия Такшина после завершения популярного проекта преимущественно работает в театре. Однако как раз сейчас актриса снимается в новом фильме и делится с поклонниками снимками со съемочной площадки.

Очередное фото в Instagram знаменитости не на шутку испугало фанатов. Юлия опубликовала снимок, на котором у нее огромный фиолетовый синяк под глазом.

«Роли разные важны, роли всякие нужны! Побили, от страха поседела, то ли ещё будет!» – подписала снимок Такшина, объясняя тем самым, что кровоподтек не более, чем сценический грим.

Тем не менее поклонники вероятно не особенно вчитывались в текст и восприняли все слишком серьезно.

«Кто посмел!», «Вот это синячище», «Бедняга», «О май гад, Юлия кто этот чудовищный мужчина, которой вас так бил?» – написали фолловеры.

Другие поклонники поинтересовались у Такшиной, в каком же фильме она снимается, но актриса предпочла пока оставить это в секрете.

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Тэги:

гримсериал "Не родись красивой"синякиЮлия Такшина

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«Побили!»: звезда сериала «Не родись красивой» показала синяк на лице
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