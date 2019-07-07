КИНО

Австралийские ученые объяснили успех киновселенной Marvel

По их мнению, в каждой ленте создатели соблюдают лишь два ключевых условия.

Австралийские ученые объяснили успех киновселенной Marvel
Кадр из фильма «Мстители»(2012)

Из российских кинотеатров недавно ушел супергеройский блокбастер «Мстители.Финал» и уступил место другой картине той же студии Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». За время проката создатели последнего кроссовера заработали почти 2,8 миллиарда долларов. Более кассовый фильм в истории кино – работа Джеймса Кэмерона «Аватар». Последние «Мстители» собрали примерно на 20 миллионов долларов меньше.

При этом вся франшиза Marvel стала самой успешной в истории кино. Примерно за 10 лет создатели 23 картин обогатились  почти на 22 миллиарда долларов. Ученые из австралийского университета попытались выяснить причину такого успеха серии фильмов о супергероях, пишет TechXplore.

Во время исследования они использовали математическую модель. В итоге ученые пришли к выводу, что составляющие успеха – хорошо проработанные сюжетные линии и умелые манипуляции с большим актерским составом.

Причины успеха фильмов Marvel
Кадр из фильма «Мстители»(2012)

Создатели чередуют сольные фильмы с кроссоверами, где встречаются несколько главных героев, чем повышают интерес зрителей. Неслучайно самыми популярными и успешными становится именно «Мстители», которые объединяют ведущих персонажей вымышленной вселенной.

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Австралийские ученые объяснили успех киновселенной Marvel
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