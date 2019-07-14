КИНО 5 интересных фактов о создании фильма «Адъютант его превосходительства»
КИНО

5 интересных фактов о создании фильма «Адъютант его превосходительства»

Егор Арефьев

«Телепрограмма» вспоминает любимых героев и их прототипы. В этом году легендарной картине исполняется 50 лет!

Роль чекиста Павла Кольцова, действующего под носом у белых, принесла Юрию Соломину всесоюзную славу. А ведь режиссер Евгений Ташков не хотел брать его на главную роль. Да и худсовет был с Ташковым солидарен. Соломина утвердили лишь с шестой попытки. До сих пор Юрий Мефодьевич руководит Малым театром в Москве. 18 июня ему исполнилось 84.

Юрий Соломин сейчас. Фото
Юрий Соломин. Фото: КП/Шахиджанян Сергей

Легенда ленинградской сцены Владислав Стржельчик (слева) и без грима был похож на генерала Владимира Май-Маевского. Именно с него списан генерал Ковалевский, адъютантом которого стал Кольцов. Даже имя и отчество сохранили — Владимир Зенонович. Советским властям не очень понравилось, что белое руководство показано в фильме благородным и компетентным (на груди генерала — академический знак, что, по сути, нонсенс для того времени).

Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»

Прототипом Кольцова стал штабс-капитан Павел Макаров, адъютант генерал-лейтенанта Май-Маевского. Прослужив некоторое время у генерала, он вместе с братом попробовал поднять восстание в Севастополе, но был раскрыт. Брата казнили, а адъютант сбежал. После написал книгу о своих приключениях. В годы ВОВ возглавлял партизанский отряд в Крыму. Скончался в год выхода «Адъютанта…» на телеэкраны.

Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»

Красавицу Таню Щукину, возлюбленную Кольцова, сыграла молодая балерина Татьяна Иваницкая. Режиссер разглядел именно в ней, а не в профессиональных актрисах «затаенную чистоту». Девушка очень стеснялась съемок, особенно постельной сцены с Соломиным, которую в итоге вырезали. Сразу после работы в фильме Иваницкая вернулась в балет. Сейчас Татьяна Анатольевна на пенсии, ей 72 года.

Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»

Знаменитый вопрос про шпиона задал Юра Львов (Александр Милокостый). Саша окончил Щуку, 10 лет работал в театре, потом ушел в бизнес. В 90-е жена якобы заказала его киллерам за $5000, чтобы получить квартиру. Жену приговорили к условному сроку. Сейчас Милокостому 62 года.

Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
Кадр из фильма «Адъютант его превосходительства»
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Адъютант его превосходительстваЮрий Соломин

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5 интересных фактов о создании фильма «Адъютант его превосходительства»
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