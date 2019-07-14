5 интересных фактов о создании фильма «Адъютант его превосходительства»

«Телепрограмма» вспоминает любимых героев и их прототипы. В этом году легендарной картине исполняется 50 лет!

Роль чекиста Павла Кольцова, действующего под носом у белых, принесла Юрию Соломину всесоюзную славу. А ведь режиссер Евгений Ташков не хотел брать его на главную роль. Да и худсовет был с Ташковым солидарен. Соломина утвердили лишь с шестой попытки. До сих пор Юрий Мефодьевич руководит Малым театром в Москве. 18 июня ему исполнилось 84.

Легенда ленинградской сцены Владислав Стржельчик (слева) и без грима был похож на генерала Владимира Май-Маевского. Именно с него списан генерал Ковалевский, адъютантом которого стал Кольцов. Даже имя и отчество сохранили — Владимир Зенонович. Советским властям не очень понравилось, что белое руководство показано в фильме благородным и компетентным (на груди генерала — академический знак, что, по сути, нонсенс для того времени).

Прототипом Кольцова стал штабс-капитан Павел Макаров, адъютант генерал-лейтенанта Май-Маевского. Прослужив некоторое время у генерала, он вместе с братом попробовал поднять восстание в Севастополе, но был раскрыт. Брата казнили, а адъютант сбежал. После написал книгу о своих приключениях. В годы ВОВ возглавлял партизанский отряд в Крыму. Скончался в год выхода «Адъютанта…» на телеэкраны.

Красавицу Таню Щукину, возлюбленную Кольцова, сыграла молодая балерина Татьяна Иваницкая. Режиссер разглядел именно в ней, а не в профессиональных актрисах «затаенную чистоту». Девушка очень стеснялась съемок, особенно постельной сцены с Соломиным, которую в итоге вырезали. Сразу после работы в фильме Иваницкая вернулась в балет. Сейчас Татьяна Анатольевна на пенсии, ей 72 года.

Знаменитый вопрос про шпиона задал Юра Львов (Александр Милокостый). Саша окончил Щуку, 10 лет работал в театре, потом ушел в бизнес. В 90-е жена якобы заказала его киллерам за $5000, чтобы получить квартиру. Жену приговорили к условному сроку. Сейчас Милокостому 62 года.