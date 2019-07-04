Лиза Арзамасова получила паспорт с новой фамилией

12 лет назад состоялась премьера сериала «Папины дочки». Многие актрисы, которые там сыграли главные роли, уже попрощались с карьерой в кино. Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, решила связать свою жизнь с медициной, а Мирослава Карпович сыгравшая красавицу Машу, больше работает моделью. Примечательно, что еще одна «Папина дочка» Лиза Арзамасова, которую прославила роль Галины Сергеевны, все это время играла в театре и лишь изредка появлялась в кино.

Сейчас актрисе 24 года. На днях стало известно, что Лиза преступила к съемкам в новом проекте. Девушку зрители увидят в 4 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы».

На этот раз Арзамасова перевоплотится в сексуальную аспирантку Анастасию, в которую влюбится студент Ваня Иванов (Алексей Лукин). Съемочная группа была рада такому пополнению, поэтому даже подарила девушке шуточный паспорт с новой фамилией, таким образом пригласив ее в киносемью Ивановых.

«Вот так поменяла фамилию, не выходя замуж. А если серьёзно, конечно, мне приятно вернуться на родной канал да ещё и сниматься в сериале, который зрители очень любят. Все персонажи стали народными героями, что неудивительно: я тоже смотрела и в восторге от атмосферы в кадре. Надеюсь, меня примут Ивановы, тем более с Семёном Трескуновым и Лёшей Лукиным мы познакомились ещё в прошлом году на съёмках новогоднего шоу», — рассказала Лиза.

Режиссер картины Фёдор Стуков уверен, что съемки в этом проекте станут для актрисы своего рода испытанием. «К нам вернулась „папина дочка“, легенда канала СТС, для которой мы приготовили сюрприз: Лиза появится в очень необычном качестве. К слову, испытания ждут не только её: я и сам себя чувствую новорожденным, которому предстоит стать членом семьи Ивановых», — заинтриговал режиссер.

Отмечается, что в новом сезоне, девиз которого «Каждый сам за себя», герои в исполнении Михаила Трухина, Сергея Бурунова, Анны Уколовой, Александры Флоринской, Семёна Трескунова, Алексей Лукина и Юрия Ицкова строят не только семейные отношения, но и амбициозные карьерные планы. Так, Полина и Лида открывают собственный бутик, Лёша распахнёт двери своего зоопарка, Данила станет управляющим автосалона, заменив отца, а Антон тем временем создаст интернет-магазин. Премьера нового сезона «Ивановых-Ивановых» состоится уже скоро на канале СТС.