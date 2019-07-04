Том Холланд не против сделать Человека-паука геем

Актер, сыгравший супергероя, признает, что мир не так прост, как «гетеросексуальный белый парень».

Том Холланд не видит ничего дурного, чтобы его персонаж — Человек-паук — в следующих фильмах сменил сексуальную ориентацию, чтобы как-то разнообразить Вселенную Marvel.

Актер заявил, что с удовольствием сыграет супергероя-гея, если такая возможность будет ему предложена. «Я не могу точно сказать, какое будущее ждет моего персонажа, так как я просто не знаю и это не в моих руках», — отметил он.

«Но зато я много знаю о будущем Marvel и в следующие несколько лет они представят множество разных людей», — продолжил артист.

«Мир гораздо разнообразней, чем простой гетеросексуальный белый парень. Он этим не заканчивается и в этих фильмах должен быть не только этот типаж», — резюмировал Холланд.

Дискуссия о том, что супергерой может стать геем возникла после того, как президент студии Marvel Кевин Фейдж заверил, что в скором будущем на экраны выйдет фильм с персонажем из ЛГБТ-сообщества.

«Мы не стесняемся говорить, что в будущем у нас появятся супергерои, являющиеся представителями ЛГБТ-сообщества», — заявил он.

Он также рассказал о дебютном появлении гея в картине «Мстители: Финал». Персонаж по имени Горюющий человек, которого сыграл Джо Руссо, в разговоре со Стивеном Роджером (Крис Эванс) упоминает о своих отношениях с другим мужчиной, пишет Huffpost.com.

Отметим, что Marvel не первая студия, которая готова идти навстречу «толерастам». В свое время Disney заявила, что в live-экранизации «Красавицы и Чудовища» друг Гастона по имени ЛеФу влюблен в своего товарища.

Примечательно, что в оригинальной версии 1991 года этот персонаж был просто комичным приятелем завидного холостяка.