Компания Warner Bros. снимет сериал о Гарри Поттере

Для многомиллионной армии поклонников цикла фильмов о Гарри Поттере станет весьма радостной новостью сообщение о том, что кинокомпания Warner Bros. снимет для своего стриммингового сервиса сериал-приквел о Гарри Поттере, пишет портал We got this covered.

На сегодняшний день эта задумка только разрабатывается, потому о сроках, актерском составе и прочих любопытных подробностях ничего неизвестно. Да и узнают ли что-то фанаты до выхода картины на телеэкраны – тоже вопрос. Все детали строго засекречены. Авторы сообщили только о том, что в фильме будут совершенно новые персонажи.

Издание также отмечает, что сюжетная линия в сериале будет развиваться во времена, предшествующие всем известной истории о «мальчике, который выжил». Однако, местом действия по-прежнему останется знаменитый Хогвартс и прочие уголки Европы.