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Компания Warner Bros. снимет сериал о Гарри Поттере

Сюжет развернется все в той же школе волшебства Хогвартс.

Компания Warner Bros. снимет сериал о Гарри Поттере
Действия в приквее развернутся в Хагвартсе. Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (2001)

Для многомиллионной армии поклонников цикла фильмов о Гарри Поттере станет весьма радостной новостью сообщение о том, что кинокомпания Warner Bros. снимет для своего стриммингового сервиса сериал-приквел о Гарри Поттере, пишет портал We got this covered.

На сегодняшний день эта задумка только разрабатывается, потому о сроках, актерском составе и прочих любопытных подробностях ничего неизвестно. Да и узнают ли что-то фанаты до выхода картины на телеэкраны – тоже вопрос. Все детали строго засекречены. Авторы сообщили только о том, что в фильме будут совершенно новые персонажи.

Издание также отмечает, что сюжетная линия в сериале будет развиваться во времена, предшествующие всем известной истории о «мальчике, который выжил». Однако, местом действия по-прежнему останется знаменитый Хогвартс и прочие уголки Европы.

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Гарри Поттеркомпания Warner Brothersприквелсериал

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Компания Warner Bros. снимет сериал о Гарри Поттере
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