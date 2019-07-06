«Интерны», «Ирония судьбы» и другие фильмы, которые пересняли за рубежом

Русские фильмы иногда так хороши, что их перекупают, переделывают и даже воруют.

Самое правильное: договориться с создателями и купить права на прокат или адаптацию контента. Чаще всего так и поступают: понравившийся фильм легально уходит путешествовать за границу. Или используют только лишь идею фильма и тогда появляются фильмы с тем же сюжетом, что и в оригинале, только актеры другие. Но бывает и по-другому.

« Папины дочки » , 2007 год

Два года, двадцать сезонов! Высочайшие рейтинги на канале СТС. Девочки выросли, и сериал решено было закрыть. Вместе с поклонниками «Папиных дочек» о закрытии сериала горевали… немцы! Им так понравился сериал, что телеканал Das Vierte выкупил права на адаптацию «Папиных дочек».

Плохо подобранный актерский состав, плохой сценарий и безэмоциональная игра загубили немецкую попытку переснять историю о многодетном отце, названную в немецком прокате «Полный дом дочек». А вот русский вариант в Германии с удовольствием пересматривают.

« Интерны » , 2010 год

6 лет Россия смеялась над тем, как молодые врачи под руководством харизматичного тирана, доктора Быкова, пытались стать высококлассными специалистами. Конечно, были те, кто обвинял «Интернов» в плагиате на американский сериал «Клиника», но «Интернов» любили, несмотря на любые обвинения.

Не меньшей любовью пользовался и литовский сериал «Rezidentai», который практически полностью повторял сюжеты всех серий «Интернов». Врачами-неумехами были впечатлены даже китайцы. Они купили права на сериал, и с тех пор не было слышно ни об одной попытке китайцев снять ремейк. Странно, конечно, но Восток, как говорится – дело тонкое.

«Кухня», 2012 год

После того, как продюсеры канала СТС увидели пилотный выпуск сериала «Кухня», телекомпании Yellow, Black and White было заказано сразу два сезона. Народная любовь постигла сериал сразу же, после первой серии.

Первыми среагировали на веселый проект сербы. Позже американский онлайн кинотеатр «Amazon» показал первые сезоны «Кухни». Пользователи оценили сериал в 4,8 из 5 возможных баллов. Права на адаптацию выкупили сразу несколько стран: Греция, Грузия, Эстония, Португалия, а Украина создала даже анимационную версию.

«Горько!», 2013 год

Развеселая русская свадьба совсем не понравилась критикам: отзывы о фильме были совершенно противоречивы. Но народ картину понял и принял: работа принесла создателям 25 миллионов долларов при потраченных 1,5 миллиона.

Горячо приняли фильм и в Мексике. Купили права и в 2018 году выпустили адаптацию «Пока свадьба не разлучит нас». А лучший кинозлодей, по версии MTV, Рэйф Файнз (Волан-де-Морт из «Гарри Поттера») вообще, посмотрев фильм, оправдывал главных героев, говоря, что подобное может случиться не только в России, что это близко и некоторым европейским странам.

«Статус: Свободен», 2016 год

Елизавета Боярская и Данила Козловский верно ожидали большего зрительского отклика на фильм, который достаточно незаметно прошел в российском кинопрокате. И это при том, что большинство критиков положительно отозвались о картине. Фильм рассказывает о том, как молодой стендапер изо всех сил пытается вернуть любимую девушку.

Литовцы выкупили права на создание ремейка и не прогадали. Местная звезда в главной роли и удачный сценарий просто вытеснили конкурентов на задворки кинематографа. Рейтинг фильма, названного «Как вернуть ее за 7 дней», был выше всех идущих в то же время голливудских блокбастеров.

«Майор», 2013 год

Картина «Майор», снятая Юрием Быковым, считается одной из лучших работ этого режиссера. Пронзительная криминальная драма о том, как нарастают снежным комом события, череда которых начинается с банальной трагической неосторожности.

Каннский кинофестиваль 2013 года принес создателям фильма множество наград. А еще через 5 лет Netflix купил идею фильма и появился мини-сериал под названием «7 секунд», основанный на сюжете «Майора».

Но копнем глубже

«Ирония судьбы, или С легким паром», 1975 год

Ежегодная предновогодняя трансляция, множество кинопремий, песни наизусть – все это знаменитая комедия Эльдара Рязанова. На зарубежном рейтинговом сайте IMDb «Ирония судьбы» достаточно высоко оценена (8,3 из 10 возможных баллов) и у нее масса одобрительных рецензий.

Есть у фильма и ремейк. Сняли его в Индии в 2013 году. Картина называется «Я люблю Новый год» и практически полностью повторяет сценарий нашего фильма. Единственное, что смущает правообладателей, так это то, что никто не обращался к ним ни с какими вопросами насчет использования оригинальных материалов. Фильм попросту украли. На запросы индийская студия не реагирует и никаких комментариев не дает.

«А зори здесь тихие», 1972 год

Эта картина была претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм». А уж в нашей стране историю о девушках-зенитчицах раньше знали все. «А зори здесь тихие» по праву считается классикой советских фильмов о войне.

В Индии тоже прониклись, посмотрев картину. И в 2009 году индийские кинематографисты выпустили картину «Peranmai» (в титрах переводится как «Доблесть»). В ней рассказывается, как курсантки противостоят полчищам наемников, охраняя своего инструктора. На обвинения в плагиате индийцы, как водится, не среагировали. Заняты, танцуют.

Отрывок из фильма «Доблесть», Индия, 2009 год

https://www.youtube.com/watch?v=LkPu4SerzmE

«Садко», 1952 год

А этот фильм честно купили, но не стали мудрствовать лукаво, переснимая, мучаясь… Зачем? Фильм же и так великолепен! Заменили только имена действующих лиц, названия городов и название фильма. Он стал называться «Волшебное путешествие Синдбада». Ну, и в титрах прописали английских создателей вместо русской съемочной группы.

Такой виртуозный поворот исполнили продюсер Роджер Корман и сценарист Френсис Форд Коппола. А вроде бы серьезный джентльмен, создатель «Крестного отца», «Апокалипсиса сегодня» и других знаковых кинофильмов!..

Чебурашка , 1969 год

Пожалуй, самым успешным «гастролером» стал Чебурашка. Этот смешной фантастический зверек настолько влюбил в себя Японию, что японцы права на показ покупали чуть ли не оптом: они действительны до 2023 года! Чебурашка в Японии везде: начиная от аксессуаров для телефона, заканчивая принтами на одежде. Игрушки, мультфильмы, сувениры… Вот такой популярный зверь получился.

В общем, не только Голливуд умеет создавать интересное кино и сериалы, умеют и у нас снимать. Главное – присмотреться. Ведь не просто так у нас покупают и даже воруют кино.