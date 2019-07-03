КИНО

Тарантино заявил о вероятном завершении карьеры после фильма «Однажды в Голливуде»

При этом знаменитый режиссер продолжит творить.

Тарантино заявил о вероятном завершении карьеры после фильма «Однажды в Голливуде»
Квентин Тарантино / Global look press

Фильм «Однажды в Голливуде» может стать последним в карьере знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино.

Громкое заявление создатель «Криминального чтива» сделал в интервью журналу GQ Australia.

«Если публика хорошо примет фильм «Однажды в Голливуде», то я не буду снимать десятый. Может быть, я остановлюсь прямо сейчас! Может быть, я остановлюсь, пока я на пике. Посмотрим», – отметил Тарантино в разговоре с журналистами.

Тем не менее знаменитый режиссер намекнул, что намерен «продолжить творить». Это могут быть книги о кино или же сценарии, добавил Квентин.

Напомним, что российские зрители увидят кинокартину «Однажды в Голливуде» в кинотеатрах уже 8 августа. Актерский состав фильма получился по-настоящему звездным. Главные роли достались Брэду Питту, Марго Робби и Леонардо Ди Каприо.

Отметим, ранее интервью журналу GQ дал Брэд Питт, а также снялся в фотосессии для издания. Голливудский актер заявил, что ему стало менее интересно сниматься в кино. Питт добавил, что актерской игрой должны заниматься молодые артисты.

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"Однажды в Голливуде"завершение карьерыКвентин Тарантино

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Тарантино заявил о вероятном завершении карьеры после фильма «Однажды в Голливуде»
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