Создатели байопика об Элвисе Пресли назвали кандидатов на роль певца

Создатели байопика об Элвисе Пресли наконец отобрали кандидатуры на роль музыканта. Режиссеру Базу Лурману предстоит провести пробы с пятью претендентами.

Если кастинг пройдет удачно, то сыграть короля рок-н-ролла сможет фронтмен группы One Direction Гарри Стайлс. На эту роль также претендует звезда фильма «Дивергент» Ансель Элгорт.

Конкуренцию обоим вполне может составить Аарон Тейлор-Джонсон, известный по картине «Иллюзионист». Кроме этого на пробы были приглашены Остин Батлер («Дневники Кэрри») и Майлз Теллер («Фантастическая четверка»).

Режиссер Баз Лурман должен назвать имя «победителя» в течение нескольких недель.

Кроме этого, как отмечалось ранее, в байопике об Элвисе Пресли может появиться и Том Хэнкс — звезде фильма «Форест Гамп» предложена роль полковника по имени Том Паркер, напоминает Independent.

Напомним, что Пресли далеко не первый музыкант, чью биографию мэтры Голливуда перенесут на экран. За последнее время вышли два фильма о певцах — «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри и «Рокетмен» об Элтоне Джоне.