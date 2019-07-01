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Стал доступен к просмотру трейлер сиквела «Джуманджи: Новый уровень»

К актерскому составу фильма присоединились Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер.

Стал доступен к просмотру трейлер сиквела «Джуманджи: Новый уровень»
Вышел трейлер к фильму «Джуманджи: Новый уровень». Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень» (2019)

В Сети появился первый трейлер к фильму «Джуманджи: Новый уровень». «Все что вы знали о «Джуманжи», изменилось», — говорится в синопсисе к ролику.

И это действительно так: настольная игра теперь превратилась в видеоигру и героям придется действовать по совсем иным правилам.

«После того, как они возвращаются в «Джуманджи», чтобы спасти своего товарища, они сталкиваются с тем, что совсем не ожидали. Игрокам предстоит покорить неизведанные места, от выжженных пустынь до снежных гор, чтобы сбежать из самой опасной игры в мире», — завершается описание.

Отметим, что это уже четвертая часть франшизы. Первый фильм «Джуманджи» с Робином Уильямсом вышел в 1995 году. Через десять лет был снят сиквел «Затура: Космическое приключение», а два года назад —  «Джуманджи: Зов джунглей».

В блокбастере снова снялись Дуэйн Джонсон, Алекс Вольфф, Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Масси Ферлан и Райс Дерби. К касту также присоединились Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер.

Релиз фильма намечен на 13 декабря 2019 года.

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ДжуманджиДуэйн «Скала» ДжонсонДуэйн ДжонсонДэнни ДеВитопервый трейлер

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Стал доступен к просмотру трейлер сиквела «Джуманджи: Новый уровень»
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