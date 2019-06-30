Смит назвал «Аладдина» самым успешным фильмом в карьере

В кинотеатрах уже которую неделю идет фильм Гая Ричи «Аладдин». Джинна из волшебной лампы сыграл Уилл Смит. Он долго размышлял, стоит ли участвовать в этой картине. Актера уговорил согласиться на роль его сын, и Смит не пожалел.

Накануне в своем блоге артист рассказал, что картина «Аладдин» стала самой успешной за всю его карьеру. Речь идет о кассовых сборах киноленты.

«Аладдин» только что стал самым успешным фильмом в моей карьере! Для меня это большая честь. Нет слов. Единственное, что я могу сейчас сказать – спасибо!» – отметил в блоге голливудский актер.

До этого момента наиболее успешным фильмом в карьере Уилла Смита был«День независимости». Он вышел на экраны еще в 1996 году. Тогда картина собрала в прокате 817 миллионов долларов. История про Аладдина и волшебного Джинна превзошла этот результат, создатели фильма заработали на 7 миллионов долларов больше, пишет «РИА Новости».

Напомним, недавно Смит также заявил, что не появится в продолжении «Отряда самоубийц». Он принял такое решение, так как уже занят в других проектах.