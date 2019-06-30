КИНО

Смит назвал «Аладдина» самым успешным фильмом в карьере

Об этом голливудский актер написал в своем Instagram.

Смит назвал «Аладдина» самым успешным фильмом в карьере
Уилл Смит Фото: .globallookpress.com

В кинотеатрах уже которую неделю идет фильм Гая Ричи «Аладдин». Джинна из волшебной лампы сыграл Уилл Смит. Он долго размышлял, стоит ли участвовать в этой картине. Актера уговорил согласиться на роль его сын, и Смит не пожалел.

Накануне в своем блоге артист рассказал, что картина «Аладдин» стала самой успешной за всю его карьеру. Речь идет о кассовых сборах киноленты.

«Аладдин» только что стал самым успешным фильмом в моей карьере! Для меня это большая честь. Нет слов. Единственное, что я могу сейчас сказать – спасибо!» – отметил в блоге голливудский актер.

До этого момента наиболее успешным фильмом в карьере Уилла Смита был«День независимости». Он вышел на экраны еще в 1996 году. Тогда картина собрала в прокате 817 миллионов долларов. История про Аладдина и волшебного Джинна превзошла этот результат, создатели фильма заработали на 7 миллионов долларов больше, пишет «РИА Новости».

Напомним, недавно Смит также заявил, что не появится в продолжении «Отряда самоубийц». Он принял такое решение, так как уже занят в других проектах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аладдинкассовые сборыНовые приключения АладдинаУилл Смит

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Смит назвал «Аладдина» самым успешным фильмом в карьере
Интересно?
Поделись с друзьями: