В Китае новый «Человек-паук» за субботу собрал 71 млн долларов

За несколько дней до премьеры в Сети появилось множество спойлеров и даже отдельные сцены фильма.

В России уже 4 июля на широкий экран выйдет очередной супергеройский блокбастер – «Человек-паук: Вдали от дома».

В других же странах фильм уже показывают в кинотеатрах. Так, только в субботу в Китае создатели картины заработали 71 миллион долларов, пишет интернет-издание The Deadline. В главной роли – британский актер Том Холланд. Компанию на съемочной площадке ему составили Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие.

Еще до мировой премьеры в Сети появилось множество спойлеров к фильму. Более того, на некоторых сайтах даже опубликовали несколько сцен, которые появятся в картине после титров.

Напомним, на несколько дней вернулись в прокат последние «Мстители». В России в кинотеатрах IMAX сейчас показывают режиссерскую версию фильма. Последний день проката – 30 июня. Фильм «Мстители: Финал» стал второй картиной в истории по кассовым сборам.

Создателям удалось заработать на ней 2,75 миллиарда долларов. Более высокий результат только у «Аватара» — почти 2,8 миллиарда.