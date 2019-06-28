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«Матрица» с молодым Киану Ривзом вернется на экраны в 4K

Warner Bros. опубликовала видео, чтобы напомнить о том, что культовому фильму Лана и Лилли Вачовски исполняется 20 лет.

«Матрица» с молодым Киану Ривзом вернется на экраны в 4K
На экраны выйдет отреставрированная "Матрица". Кадр из фильма "Матрица" (1999)

Warner Bros. выпустили видео, чтобы напомнить, что легендарной «Матрице» в этом году исполняется 20 лет. В связи с этим событием студия отреставрировала научно-фантастический боевик в 4К и собирается выпустить его на большие экраны 12 июля.

О том, покажут ли «обновленную» версию в России, пока неизвестно, но шанс увидеть молодого и опасного Киану Ривза все же есть, так как в последнее время такого рода мероприятия нашу страну не обходят стороной.

А пока в честь юбилея стоит вспомнить пару-тройку фактов о трилогии «Матрица», чей мировой бокс-офис превысил 1,5 миллиарда долларов.

Семь лет назад картину включили в Национальный реестр фильмов США. Вышедший в прокат блокбастер поразил зрителей эффектом замирающей камеры.

Хотя этот прием до этого в какой-то мере использовали и другие, например французский режиссер Мишель Гондри в рекламном ролике, именно Вачовски вывели его на широкий экран и в глазах зрителей именно им принадлежит авторство этого революционного прорыва.

Кстати, мало кто знает, что за несколько месяцев, как начать работу в фильме, у Киану Ривза была операция на шее. Это привело к постепенному параличу ног. Во время съемок у актера еще шел восстановительный период, поэтому в фильме не так много драк с его участием.

Тем не менее, это не делает картину менее захватывающей и поклонники по-прежнему с замиранием сердца следят за происходящем на экране.

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«Матрица» с молодым Киану Ривзом вернется на экраны в 4K
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