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Стало известно, кто сыграет нового Шерлока Холмса

На роль знаменитого сыщика утвердили британского актера.

Стало известно, кто сыграет нового Шерлока Холмса
Генри Кавилл Фото: Globallookpress.com

Британский артист Генри Кавилл, известный по роли Супермена, утвержден в новый проект о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.

Как сообщает Variety, грядущая картина будет качественно отличаться от своих предшественниц, так как основана на книгах Нэнси Спрингер о жизни младшей сестры Шерлока — Энолы Холмс.

Серия книг «Тайны Энолы Холмс» выходила в период с 2006 по 2010 год и успела завоевать популярность среди читателей по всему миру.

Партнершей Кавилла по фильму станет Милли Бобби Браун, известная по сериалу «Анатомия страсти», а их матерью на экране станет бывшая жена Тима Бертона и звезда «Бойцовского клуба» Хелена Бонем Картер.

Предположительно, съемки стартуют уже летом 2019 года, однако дата выхода ленты пока не известна.

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Генри КавиллСуперменХелена Бонем КартерШерлок Холмс

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Стало известно, кто сыграет нового Шерлока Холмса
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