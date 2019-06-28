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Яна Троянова подтвердила участие в четвертом сезоне «Ольги»

Актриса рассказала, что съемки уже начались.

Яна Троянова подтвердила участие в четвертом сезоне «Ольги»
Четвертый сезон "Ольги" могут показать уже осенью ФОТО: www.instagram.com/troyanovayana/

Популярный сериал «Ольга», который шел на ТНТ, получит свое продолжение. Съемочная группа начала работу над четвертым сезоном проекта. Эту информацию подтвердила актриса Яна Троянова, она вновь будет играть главную роль.

Пока подробности сценария не разглашаются, но направление останется прежним: главная героиня с присущей ей энергией будет пытаться наладить жизнь своей семьи и продолжит решать бесконечные проблемы.

Зрители увидят любимых героев. Среди них сестра Ольги – Ленка, ухажер Гриша, отец ЮрГен и работник ЖКХ района Чертаново Чича.

На ТНТ решили освежить всю историю в памяти у зрителей и с 1 июля сериал стартует с самого начала. Не исключено, что к моменту окончания третьего сезона, в котором снялся Гоша Куценко, на экраны выйдет новая часть. Ранее комедийный сериал «Ольга» стал обладателем премии «ТЭФИ» в номинации «Телевизионная многосерийная комедия», сообщает сайт 7days.ru.

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Яна Троянова подтвердила участие в четвертом сезоне «Ольги»
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