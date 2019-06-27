Кристен Стюарт задала тон в первом трейлере «Ангелов Чарли»

В Сети появилось первое видео ребута боевика, где также снялись Наоми Скотт и Элла Балинска.

В портфолио Кристен Стюарт немало экшн-сцен, достаточно вспомнить «Сумерки» или же фильм о Белоснежке.

Однако первая сцена трейлера к ремейку«Ангелов Чарли» с актрисой превосходит все, что было до этого, задавая тон всему оставшемуся ролику.

«Я считаю, что женщина способна на все», — говорит ее героиня Сабина Уилсон в светлом парике. Она призывно смотрит на сидящего напротив мужчину, после чего ловко обматывает его шею занавеской. «Кто ты такая?!» — восклицает шокированный ловелас.

«Кто крадет деньги на гуманитарную помощь?!» — в свою очередь интересуется блондинка.

И это только начало, после которого зрителя ждет масса взрывов и сцен с драками вместе с другими «ангелами» — Наоми Скотт (принцесса Жасмин из нового «Аладдина») и Эллой Балинска.

Режиссер фильма Элизабет Бэнкс в одном из интервью призналась, что ей было очень важно сделать фильм о женщинах, которые вместе работают и поддерживают друг друга.

Говоря о работе над первым трейлером она отметила, что они очень серьезно подошли к «нарезке». «Мы чувствовали большую ответственность, так как «Ангелы Чарли» выходят вместе с «Человеком Пауком» и мы хотели «зацепить» аудиторию», — отметила она.

«Мы заново представляем «Ангелов Чарли» зрителям. Последний фильм вышел 18 лет назад и есть очень много людей, особенно молодых, кто просто не знает это кино», — говорит Бэнкс.

«Таким образом, мы как бы снова знакомим «Ангелов Чарли» с их новыми фанатами, но остаются и те, кто их любит и эта любовь заставит их прийти в кинозалы», — цитирует режиссера EW.