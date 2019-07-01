5 оскароносных фильмов, которые жарко обсуждают этим летом

Создатели этих фильмов поставили в своих домах заветные золотые статуэтки, а зрители не перестают спорить о достоинствах и недостатках оскароносного кино 2019 года.

Если вы не видели премьеры картин, получивших самые свежие Оскары, не огорчайтесь. Ими можно насладиться дома и тут же обсудить. Каждое воскресенье в 21:00 телеканал ViP Premiere будет показывать фильмы-лауреаты премии «Оскар».

А мы, избегая спойлеров, расскажем, почему именно эти картины удостоились самой престижной кинопремии мира.

«Человек на Луне»: премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты

Когда и где смотреть:

07.07.2019 в 21:00 мск на телеканале ViP Premiere

Что мы увидим:

60-е годы ХХ века. СССР и США ведут жесткую борьбу за первенство не только на Земле, но и в космосе. Уже известны имена Гагарина, Леонова, Терешковой.

Но никто еще не касался ботинком чужой планеты. И таким героем стал Нил Армстронг – астронавт, впервые прошедший по Луне.

Что это был за человек, почему в НАСА выбрали именно его и как складывалась жизнь героя после эпохального события?

Фильм рассказывает о судьбе необычного человека, фанатика космоса, который – тем не менее — вновь и вновь задает себе вопрос: а стоит ли дело стольких жертв?

Зритель погружается в перипетии работы испытателем новых «игрушек». Годы тренировок и успехов и … одна оплошность стоит жизни самых отчаянных ребят на Земле. Так легко…

Гибели космонавтов уделена одна сцена, но она сильная. Понимаешь, чего стоит жизнь в проекте такого масштаба.

Режиссер Дамьен Шазелл создал динамичный монтаж с визуальной составляющей. Тренировки астронавтов показаны как бы изнутри космических аппаратов, а кадры с орбиты дополнены отличными саундтреками.

3 факта о фильме

В некоторых сценах фильма звучат оригинальные голоса участников событий: руководителя полетов Чарльза Дьюка, астронавта Нила Армстронга.

Интерьеры космического корабля были построены на 10% больше натуральной величины, чтобы актерам и оборудованию было удобней.

Игравшие астронавтов актёры прошли краткий курс обучения в НАСА.

«Фаворитка»: премия «Оскар» за лучшую женскую роль

Когда и где смотреть:

14.07.2019 в 21:00 мск на телеканале ViP Premiere

Что мы увидим:

Королевство Великобритания, начало «золотого» XVIII века. На престоле королева Анна — тучная болезненная особа, с переменчивым нравом, вечно в депрессивном состоянии.

Она плохо справляется с управлением государством. У Великобритании очередные военные противоречия с Францией, и что должна делать страна в своём положении — королеве неведомо.

Зато ее фаворитка – и в государственном, и в интимном смысле — герцогиня Мальборо, отлично понимает, куда вести корабль власти.

И вот в этом устоявшемся тандеме появляется третье лицо: Эбигейл, кузина графини Мальборо. Девушка из обедневшей аристократической семьи, которая решает возвыситься. Любыми способами, в том числе и самым древним – через королевскую постель.

Но фильм «Фаворитка» не имеет акцента ни на ориентации персонажей, ни на их смысловом праведном посыле. Главное для фильма — иллюстрация интриг, забавных, комичных и, несомненно, мерзких.

3 факта о фильме

Для того, чтобы идеально отточить британский акцент, американка Эмма Стоун разговаривала с ним в общественных местах, до тех пор пока даже англичанка Рэйчел Вайс не признала ее акцент более аутентичным, чем у нее самой.

Оливия Колман набрала около 16 килограмм для роли королевы Анны Стюарт.

«Фаворитка» стала вторым (после «Цветы лиловые полей») фильмом в истории с 10 номинациями на «Оскар», где номинированы сразу три актрисы и ни одного актера.

«Богемская рапсодия»: премия «Оскар» за лучшую мужскую роль

Когда и где смотреть:

21.07.2019 в 21:00 мск на телеканале ViP Premiere

Что мы увидим:

Мы увидим Queen. Фильм с помощью Queen и Фредди Меркьюри, как самого яркого олицетворения эпохи конца 70-х и 80-х, повествует нам об участи «богемы».

Нам не нужны нюансы и микроскопические детали, чтобы понять, что рок-н-ролл — это алкоголь, наркотики, секс. Это свобода настолько острая и настоящая, что единственное, что есть в ней — праведное одиночество.

Некоторые сцены (как концерт на Live Aid) в точности воссоздают то, что было на самом деле, и это потрясающая работа, как актеров, так и сценаристов, режиссеров, операторов и других.

3 факта о фильме

Для кастинга на роль Фредди Меркьюри Рами Малек послал участникам группы Queen собственный демо-ролик. Когда же он приехал, чтобы выступить вживую, выяснилось, что его ролик не загрузился и музыканты его не посмотрели. Поэтому актер увидел их первую реакцию на его вокальные данные и сценические навыки.

Официальный саундтрек к фильму содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей.

Самой первой отснятой сценой был концерт на «Уэмбли». Поскольку «Уэмбли» образца 1985 года уже не существовало, на лётном поле на севере Лондона была возведена его точная копия.

«Зелёная книга»: премия «Оскар» за лучший сценарий, фильм и мужскую роль второго плана

Когда и где смотреть

28.07.2019 в 21:00 мск на телеканале ViP Premiere

Что мы увидим:

Дорога объединяет и меняет людей. Особенно, если они такие фантастически разные, как герои этого фильма.

Сюжет картины основан на истории талантливого чернокожего пианиста-импровизатора Дона Ширли (Махершала Али), получившего музыкальное образование в России, и Тони «Болтуна» (Вигго Мортенсен), простого вышибалы итальяно-американского происхождения из Бронкса.

Дон нанимает Тони водителем на время своего 2-хмесячного концертного тура по южным штатам, где продолжает существовать расовая дискриминация и хорошо иметь надежного спутника рядом. В «Зеленой книге», через судьбы главных героев, проглядывает тема личностной свободы и несвободы в современном обществе.

Оказалось, Дон, человек, живущий в роскошной квартире над Карнеги-холлом — не свободен, зажат в рамки, а живущий в тесной квартирке, с большой семьей итальянских родственников Тони — раскован и свободен.

И именно Тони может помочь Дону освободиться и снова стать самим собой.

Факты о фильме

В названии фильма обыгрывается «Зелёная книга» — ежегодный справочник для темнокожих автомобилистов, публиковавшийся между 1936 и 1966 годами. «Зелёная книга» позволяла путешествующим афроамериканцам подыскивать ночлег, сервисы и заправочные станции, которыми им разрешалось воспользоваться.

«Чёрный клановец»: премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

Когда и где смотреть

04.08.2019 в 21:00 мск на телеканале ViP Premiere

Что мы увидим:

Действие картины происходит в 70-е годы 20 века, молодой темнокожий парень Рон Сталворт (его играет Джон Дэвид Вашингтон — сын того самого Дензела) устраивается на работу в полицию сначала в архив, а потом в отдел расследований.

Ввязавшись в нелегкую авантюру, Рон становится полицейским под прикрытием. И как вы думаете, куда чернокожий герой попал? В Ку-клукс-клан. Казалось бы, как?! А ему в этом помог напарник Флип Циммерман (Адам Драйвер).

Отметим, что в Ку-клукс-клане не любят не только темнокожих граждан. Китайцев, евреев и ирландцев тоже не жалуют.

И эта ненависть выступает настолько омерзительной и циничной, что полицейские готовы даже ценой собственных жизней остановить все.

За каждой сценой чувствуется, что расследование может сорваться в любую минуту из-за разоблачения Циммермана или самого Сталворта, но оно всё равно продолжается, несмотря на опасность. Продолжается потому, что не должно оставаться на земле такого произвола.

3 факта о фильме

Тофер Грейс заявил в одном из интервью, что играть Дэвида Дюка (ку-клукс-клановца) было настолько тяжело, что он согласился перемонтировать кинотрилогию Питера Джексона «Хоббит» (2012, 2013, 2014) в один двухчасовой фильм.

На последнем кадре фильма изображен перевернутый вниз черно-белый американский флаг. В США это сигнал бедствия или чрезвычайной ситуации. Также он используется как знак протеста и означает политическое или гражданское бедствие.

По окончании премьерного показа фильма на Каннском кинофестивале режиссёр Спайк Ли удостоился шестиминутной овации.

ViP Play: место, где можно посмотреть оскароносные фильмы

Все фильмы из нашего списка (кроме «Зеленой книги») можно смотреть в онлайн-кинотеатре vipplay.ru.

«Зеленая книга» появится в онлайн-кинотеатре vipplay.ru в конце июля.