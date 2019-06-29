Недостоверное кино: как западные режиссеры искажают историю России

Мы собрали фильмы об эпохе правления русских царей, чтобы посмотреть, насколько достоверно описана русская история в зарубежных кинолентах.

Медведи, водка, Сибирь, ушанка, балалайка, матрешка – часто это все, что иностранец может вспомнить при упоминании России. Эти стереотипы переносятся и в кино. Фильмы о последних русских царях не исключение. Какой представляют всему миру нашу историю, разбиралась Анна Русич.

«Распутин и императрица», 1932 год

Главное действующее лицо – Григорий Распутин. Он выведен злобным, алчным, жадным до власти сатрапом и развратником. Чистое зло. Просочившись ко двору в качестве лекаря для страдающего гемофилией наследника престола, Распутин практически правит страной.

В этом фильме с ног на голову перевернуто все. Он не может претендовать даже на каплю достоверности. Распутин почти подменил собой царя, он – колдун, владеющий гипнозом. Вообще, весь фильм – вариации на тему «слышали, где звон».

Сцена с убийством «старца» тоже не соответствует реальности. По сценарию отравившийся пирожными Распутин вызывает к себе Юсупова, приволакивает его в подвал под дулом пистолета и там, уже слабеющий от яда, дерется со своим убийцей. Юсупов, одолев Распутина, бросает того в реку, где Григорий тонет.

Этот фильм стал самым скандальным из всех о семье последнего российского императора. Когда кинокомпанией «Метро-Голден-Майер» была снята картина о приближении к престолу Гришки Распутина, ей был предъявлен огромный иск от оскорбленной княгини Юсуповой.

Сценарист, увлекшись, сочинил сцену, где Распутин силой овладевает княгиней Наташей, прототипом которой стала Юсупова. Прототипы были совершенно узнаваемы, тем более, что со времени описываемых в фильме событий прошло не так уж и много времени и живы были участники всей этой истории.

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Студии пришлось выплатить истице около 3 миллионов долларов в современном эквиваленте. Чтобы больше не заламывать руки, расставаясь с космическими суммами, юристами был придуман «отказ от ответственности», который до сих пор применяют все без исключения студии киномира: «Все имена и события в произведении вымышленны, любые совпадения с реальными людьми и событиями чистая случайность».

Каждый создатель фильма надеется на его кассовый успех. Но «Распутин и императрица» вышел в самый разгар Великой депрессии. Людей интересовали совершенно другие вещи: что есть, где спать, как заработать. А смотреть на великолепие царской жизни им не особо хотелось.

Фильм все же окупил себя. При том, что на его производство было затрачено около миллиона долларов, он собрал 1379 тысяч. И если бы не миллионный иск Юсуповых, то студия осталась бы в выигрыше.

«Николай и Александра», 1971 год

Фильм, получивший две премии «Оскар». Но не за игру актеров или за сюжет, а за костюмы и за декорации. В фильме на первый план вынесены человеческие отношения внутри царской семьи. Их актеры сыграли безукоризненно. Но это – единственная ценность фильма. Все остальное, как справедливо охарактеризовал происходящее советский кинокритик В. Кузнецов, «Целлулоидная клюква».

Николай показан в фильме двояко: с одной стороны он заботливый отец, с другой – безвольный правитель. Параллельно с перипетиями внутри императорской семьи разворачиваются события другого масштаба: Ходынка, мировая война, революция. Создатели фильма не мудрствовали. Насыпали в одну кучу все возможные клише и выдали на-гора картинку русской жизни как они ее представляли.

Ленин, который весь фильм ходит, держа большие пальцы подмышками, Троцкий с прической Элвиса, царь в косоворотке, дядя, наливающий водочки венценосному племяннику. Нет, третий «Оскар» не дали справедливо: какой «Оскар», когда в кадре не было медведей с балалайкой?

«Распутин», 1996 год

Из всех перечисленных, пожалуй, самое адекватное кино. Но и оно не может хоть как-то претендовать на историческую правду. Может быть, огрехи менее заметны из-за того, что в полтора часа вместили около сотни лет, на протяжении которых происходит действие фильма.

В центре повествования снова легендарная фигура Григория Распутина. Но теперь внимание уделяется его паранормальным способностям. Как известно, Григорий приобрел уважение и признательность царской семьи из-за того, что мог останавливать кровь у цесаревича, который болел гемофилией. Но несмотря на то, что зрители посчитали этот фильм на порядок лучше остальных, они же отметили огромное количество ляпов в изображении русской жизни.

Вот, что пишут в сети насчет фильма «Распутин»:

GaryVan: Не было и нет молитв по «американски» перед началом обеда. Молитва происходила немного по другому. Не называли и не называют в России священников на американско-мексиканский манер «отец». Нужно правильно говорить: «отец Григорий». А скорее всего, в царской семье его называли (меж собой) по имени отчеству, или просто «Григорий». Даже, мужик-лапотник из Тьма-Таракани, неуч и дикарь, сидя за царским столом (!) не будет лакать из тарелки по собачьи! Его бы поправили камердинеры.

Да и вообще, как всегда, америкосы показали Россию (которую они в глубине души, до сих пор боятся до визга), как страну хоббитов — лесных жителей. Вот это — противнее всего!

Странник: Смотрю сейчас сей «шедевр» и — хоть и не фанат я Климова с его «Агонией», — но вынужден согласиться: советская «Агония», по сравнению с этим бредом чьей-то больной фантазии, — шедевр. Как говорил наш всемирно известный языковед и чего-только-не-вед: «Эта штука посильнее «Фауста» Гете». ( (С) Иосиф Виссарионович ). Количество развесистой клюквы просто зашкаливает. По достоверности фильм где-то на уровне американского мультика «Анастасия». Если начать перечислять все ляпы этого фильма, то придется заполнить много-много экранов текста, так что, наверно, не стоит.

Подобных комментариев множество. Совсем скоро свет увидит очередное творение зарубежных кинематографистов — «Последние цари«. В нем тоже описывается история последней царской семьи. И тоже стоит пометочка: «Основано на реальных событиях».

Станет ли фильм художественным прорывом в мире документальной драмы или мы получим на выходе очередной развесистый клюквенный букет – станет ясно вот уже 3 июля.