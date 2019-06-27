Кто должен был сыграть главные роли в «Выше неба»

27 июня в кинотеатрах страны начинается прокат российской мелодрамы «Выше неба». Это история о том, что жизнь все равно возьмет свое, как бы ее ни ограничивали.

У Рубена Дишдишяна всегда был нюх на хорошее кино. На его счету более 160 фильмов, в режиссеров которых он поверил и стал продюсером проекта. Пару лет о деятельности Рубена Левоновича не было слышно и вот снят и увидит свет очередной фильм, где Дишдишян выступил продюсером.

Продюсерское чутье не подводило Дишдишяна в течение 20 лет

Это далеко не первая мелодрама, которую продюсирует Дишдишян. Начиная с 1999 года, под его крылом увидели свет множество хороших картин. «Русалка», которая в 2008 году стала номинантом на «Оскар» от России, «Григорий Р.» — сериал, посвященный восхождению и падению Гришки Распутина, «Девушка средних лет» — фильм о том, что не нужно откладывать жизнь, ведь может оказаться, что откладывать некуда…

Немало хорошего кино выпустил в мир Рубен Дишдишян. Фильм «Выше неба» обещает быть и зрелищным, и трогательным, и удивительным одновременно – в сторону другого кино Рубен Левонович не смотрит.

О чем фильм «Выше неба»

Восемнадцать лет Василиса живет под гиперопекой матери, которая трясется над каждым ее шагом. Девушка давно привыкла – ведь она живет с этим с рождения. С этим и со страшным диагнозом: порок сердца. Все настолько серьезно, что Василисе приходится круглосуточно носить на себе аппарат, без которого она в любой момент может погибнуть.

Немудрено, что ей приходится носить себя как хрустальную вазу. Вся ее жизнь проходит по санаториям и больницам, куда мать постоянно ее помещает в надежде что хоть где-то им смогут помочь. И вот однажды в одном из загородных санаториев помощь все же пришла, только не такая, которую ждали.

Происшествие в санатории не добавило здоровья никому

Все идет как всегда: Василиса посещает процедуры и обследования, ничто не предвещает беды, и вдруг как гром среди ясного неба: в учреждении убийство! Следующая неделя не будет похожа ни на какую другую.

Все пойдет кувырком. Василиса встретит непонятного, таинственного, но замечательного парня, влюбится, выйдет из-под контроля матери и почувствует наконец, что это такое – настоящая жизнь без запретов и ограничений.

В роли Василисы трогательная Таисия Вилкова. Далеко ездить не стали, съемки проводили на Николиной горе, в пансионате, среди чудесных видов. Но идиллию постоянно нарушает состояние тревоги.

больше по теме Прозрачные платья и смокинги: в чем звезды пришли на закрытие «Кинотавра» Самыми оригинальными на красной дорожке сочинского фестиваля оказались Елена Подкаминская и Катерина Шпица

Детективная составляющая фильма заставляет не только держать зрителя в тонусе расследованием происшествия. Само происшествие вскрывает множество проблем в семье Василисы, которые раньше просто замалчивались.

Девушке, постоянно живущей под Дамокловым мечом смертельной болезни, стрессы категорически противопоказаны. Но стрессы ведь бывают разными! Василиса осознает это раньше собственной матери, которой придется преодолевать сопротивление попыткам дочери вдохнуть, наконец, полной грудью.

Режиссер фильма Оксана Карас характеризует фильм как непреходящую классику: отношения отцов и детей, их влияние друг на друга, неизбежные столкновения между этими двумя мирами. Когда в 18-20 лет вроде бы человек все имеет, может голосовать, обладает всеми гражданскими свободами, но при этом совершенно несвободен дома, не успев или не имея возможности вырваться из-под опеки родителей.

Актерский состав должен был быть совсем другим

На роль главного героя был представлен Семен Трескунов. Он уже работал с Оксаной, она сняла молодого актера в фильме «Хороший мальчик», доверив ему главную роль. Героиней же должна была стать Мария Крылова, по задумке режиссера она должна была быть анемичной, бледной, болезненно худенькой из-за своей болезни.

Но в процессе работы над фильмом и режиссер, и автор сценария Екатерина Мавроматис решили, что героиня должна выглядеть совершенно по-другому. И Таисия Вилкова, приглашенная на эту роль, прекрасно вписалась в образ.

Только вот теперь в пару Вилковой не подходил Семен. Претендента на роль возлюбленного Василисы сумели найти только перед самым стартом съемок. Им стал артист «Гоголь-центра» Филипп Авдеев.

Был риск нарваться на негодование критиков

На роль родителей Василисы режиссер долго не могла подобрать гармоничную пару, а потому решилась на рискованный шаг: пригласила сыграть мужа и жену… мужа и жену: Алексея Аграновича и его супругу Викторию Толстоганову.

Этим двоим не пришлось в кадре притираться друг к другу в попытке сыграть многолетнее существование бок о бок. Они просто существовали, будто в реальной жизни, и это придало достоверности происходящему на экране.

Это кино – о попытке вырваться из гнезда. Это кино – о тотальном контроле. Это кино – о страхе все потерять. О том, какой должна быть настоящая семья, о том, что не нужно бояться жить, о свободе и о любви. Именно на ней завязан каждый момент этого красивого фильма.

Премьера фильма пройдет 27 июня. В Москве его можно будет посмотреть в сети Синема Стар, в кинозале ГУМа, кинокомплексах «Иллюзион», «Времена года», «Pushka» и других.