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На роль Бонда впервые претендует актер-шотландец

Букмекеры принимают ставки на актера из сериала BBC «Война и мир».

На роль Бонда впервые претендует актер-шотландец
Букмекеры назвали еще одного актера на роль Бонда. Кадр из фильма "007: спектр" (2015)

Фильм «Бонд 25» еще даже не снят, а страсти о том, кто заменит Дэниела Крейга в качестве агента 007, продолжают вовсю кипеть.

Для Крейга это станет последний — пятый раз, когда он выступит в качестве сотрудника британской разведки. И хотя сам актер не исключал, что следующим Бондом вполне может быть женщина, продюсеры серьезно настроены взять на эту роль шотландца.

Им вполне может оказаться 29-летний Джек Лауден, сыгравший Николая Ростова в мини-сериале BBC «Война и мир», а также в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк». Букмекеры уже начали принимать на него ставки, и он вошел в топ-10 претендентов.

Как сообщили в букмекерской конторе Marathon Bet, рейтинг артиста составляет 16/1 и он наступает на пятки звезде блокбастера «Агенты А.Н.К.Л.» Генри Кавиллу и Эйдану Тернеру, снявшемуся в трилогии «Хоббит» в роли Кили.

Впрочем, фаворитом по-прежнему является звезда «Игры престолов» Ричард Мэдден, а его ближайшим соперником — «Локи всех времен и народов», английский актер Том Хиддлстон.

Однако с учетом того, что продюсеры хотят видеть в роли Джеймса Бонда шотландца, это выводит Лаудена в фавориты наряду с его соотечественником Мэдденом, пишет Express.co.

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На роль Бонда впервые претендует актер-шотландец
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