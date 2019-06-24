КИНО

Люк Бессон ожидает российский фильм о подлодке «Курск»

27 июня в кинотеатрах состоится премьера кинокартины об известной трагедии, продюсером которой выступил француз. По словам именитого режиссера, новая кинолента создана с уважением к России и без «клюквы».

Люк Бессон ожидает российский фильм о подлодке «Курск»
Люк Бессон. Фото: globallookpress

Интерес зарубежного кинематографа к советским и российским трагедиям возрастает. После выхода нашумевшего сериала «Чернобыль», 27 июня в кинотеатрах состоится премьера фильма «Курск». Кинокартина рассказывает о катастрофе атомной подводной лодки в 2000 году.

Люк Бессон. Фото
Люк Бессон хочет чаще видеть русское кино на мировом рынке. Фото: globallookpress

Продюсером фильма выступил Люк Бессон. По его словам, сценарий писали о человеческих качествах и старались не затрагивать политические вопросы. Французский режиссер прекрасно понимает, как глупо смотрятся стереотипы об определенной стране на экране, поэтому отказался от них в фильме.

Вместе с режиссером Томасом Винтербергом он старался передать русский менталитет. При этом продюсер не отрицает, что у россиян фильм «Курск» мог бы получиться лучше.

«Мне кажется, лучше о России, чем сами русские, никто не расскажет. А еще мне бы хотелось увидеть больше российских фильмов, которые выходят на международный рынок», — рассказал Люк Бессон порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Известный режиссер подчеркнул, что французскому кино так же сложно выйти на мировой рынок, как и русскому. Люк Бессон обвинил американскую киноиндустрию в том, что она «убивает» киноленты других стран.

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Люк Бессонпремьера фильмафильм "Курск"

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Люк Бессон ожидает российский фильм о подлодке «Курск»
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