Как снимали советскую сагу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

С тех пор прошло 40 лет. И среди сотен экранизаций этого произведения до сих пор стоит особняком. Вспоминаем великое кино.

Помимо собаки Баскервилей и сокровищ Агры, сыщик искал и злодея Мориарти. Криминального гения в нашей ленте должен был сыграть Иннокентий Смоктуновский (справа в кружке), а Виктор Евграфов (на фото — справа) был каскадером, однако режиссер разглядел именно в нем того самого зловещего персонажа.

Василий Ливанов не был первым претендентом на роль Шерлока. На главную роль рассматривали Олега Янковского и Александра Кайдановского. Но оператор Юрий Векслер предложил рассмотреть кандидатуру Ливанова. И актер увековечил образ сыщика. Да так, что в Москве сыгранному им Шерлоку поставили памятник. А еще актер получил орден Британской империи как создатель лучшего Холмса в истории.

1987 год. Виталий Соломин (слева) и Василий Ливанов на съемках заключительной части эпопеи: «Двадцатый век начинается». Вместе с ними - настоящий английский бульдог.

«Моя седая голова — это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым», - писал в мемуарах режиссер картины Игорь Масленников (в центре). За семь лет он снял пять фильмов о похождениях детектива. И к трем из них написал сценарий.

Сэр Генри в исполнении Никиты Михалкова (слева) в какой-то момент затмил даже доктора Ватсона (Виталий Соломин).

«Лаской и из Михалкова можно сделать послушного ягненка», — признавался режиссер фильма.