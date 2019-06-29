КИНО Как снимали советскую сагу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
КИНО

Как снимали советскую сагу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Егор Арефьев

С тех пор прошло 40 лет. И среди сотен экранизаций этого произведения до сих пор стоит особняком. Вспоминаем великое кино.

Помимо собаки Баскервилей и сокровищ Агры, сыщик искал и злодея Мориарти. Криминального гения в нашей ленте должен был сыграть Иннокентий Смоктуновский (справа в кружке), а Виктор Евграфов (на фото — справа) был каскадером, однако режиссер разглядел именно в нем того самого зловещего персонажа. 

Василий Ливанов и Виктор Евграфов (Схватка Шерлока Холмса и Мориарти). Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Василий Ливанов и Виктор Евграфов (Схватка Шерлока Холмса и Мориарти). Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Василий Ливанов не был первым претендентом на роль Шерлока. На главную роль рассматривали Олега Янковского и Александра Кайдановского. Но оператор Юрий Векслер предложил рассмотреть кандидатуру Ливанова. И актер увековечил образ сыщика. Да так, что в Москве сыгранному им Шерлоку поставили памятник. А еще актер получил орден Британской империи как создатель лучшего Холмса в истории.

Василий Ливанов. Фото
Василий Ливанов. Фото: КП/Александр Бойко

1987 год. Виталий Соломин (слева) и Василий Ливанов на съемках заключительной части эпопеи: «Двадцатый век начинается». Вместе с ними - настоящий английский бульдог. 

Виталий Соломин и Василий Ливанов. Фото
Виталий Соломин и Василий Ливанов. Фото: РИА Новости/Донской Дмитрий

«Моя седая голова — это результат восьмилетнего общения с Василием Борисовичем Ливановым», - писал в мемуарах режиссер картины Игорь Масленников (в центре). За семь лет он снял пять фильмов о похождениях детектива. И к трем из них написал сценарий. 

Игорь Масленников (в центре). Фото
Игорь Масленников (в центре). Фото: ТАСС/Лисицын В.

Сэр Генри в исполнении Никиты Михалкова (слева) в какой-то момент затмил даже доктора Ватсона (Виталий Соломин).  

«Лаской и из Михалкова можно сделать послушного ягненка», — признавался режиссер фильма. 

Никита Михалков и Виталий Соломин. Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Никита Михалков и Виталий Соломин. Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

 

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Тэги:

Василий ЛивановВиталий СоломинИгорь МасленниковНикита МихалковОлег ЯнковскийПриключения Шерлока Холмса и доктора ВатсонаЮрий Векслер

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Как снимали советскую сагу «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
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