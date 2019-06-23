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Сестры Вачовски начнут снимать новую «Матрицу» в 2020 году

Съемки картины будут проходить в Чикаго. Детали сюжета пока не разглашают.

Сестры Вачовски начнут снимать новую «Матрицу» в 2020 году
Кадр из фильма «Матрица» (1999 год)

С начала года ходили слухи, что после многолетнего перерыва собираются снять новую часть «Матрицы». Последние два фильма вышли в 2003-м.

По информации портала Discussing Film, к съемкам в следующем году приступят сестры Вачовски. Они до последнего держали это в секрете. Новую «Матрицу» будут снимать в Чикаго. Пока неизвестно, речь идет о продолжении нашумевшей истории, или же франшизу перезапустят.

Детали сюжета тоже не разглашают, есть информация лишь о рабочем названии картины, которое вряд ли имеет к ней прямое отношение, — «Project Ice Cream».

Киану Ривз, которого привыкли видеть в «Матрице», играть главную роль не будет. Его заменит актер Майкл Б. Джордан. Что касается всей съемочной группы, то сейчас специалистов набирают. Среди них есть те, кто создавал прежнюю «Матрицу». К примеру, Хью Бэйтап станет художником-постановщиком. При работе над первым фильмом он занимал похожую должность – трудился на посту арт-директора.

Добавим, Киану Ривз может стать частью другой франшизы. Сейчас с ним ведут переговоры представители студии Marvel. Актеру предлагают роль в одном фильме с Анжелиной Джоли.

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ВачовскиКиану РивзЛана ВачовскиМатрица

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Сестры Вачовски начнут снимать новую «Матрицу» в 2020 году
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