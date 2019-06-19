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Вышел первый трейлер новогодней сказки «Серебряные коньки»

Зимой зрители увидят новогоднюю историю о любви, в которой снялись не только Юрий Колокольников, но и Северия Янушаускайте, Юрий Борисов и другие известные актеры.

Вышел первый трейлер новогодней сказки «Серебряные коньки»
фото: пресс-служба Централ Партнершип

В жаркие летние дни кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила первый тизер-трейлер новой приключенческой экш-картины «Серебряные коньки». Съемки сказки о любви проходили зимой в Санкт-Петербурге. Сюжет разворачивается в конце Серебряного века именно в этом городе в канун Рождества.

Зрители увидят, как в то время бурлила жизнь на улицах заснеженного города. 18-летний сын бедного фонарщика случайно знакомится с красавицей-дворянкой Алисой. У каждого из них непростая история, но они объединяются, чтобы вдвоем иди к одной мечте.

В главных ролях снялись 23-летний Федор Федотов и 24-летняя Софья Присс. Для них работа в такой масштабной картине стала дебютом. Также в съемках фильма приняли участие Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Кирилл Зайцев, Дэни Лаван, Алексей Гуськов, Сергей Колтаков и многие другие.

Эта работа стала дебютной для режиссера Михаила Локшина. А над сценарием работал Роман Кантор, который ранее трудился над кинолентами «Хороший мальчик» и «Ёлки 5». На экраны новогодняя сказка выйдет в 2020 году.

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киноновинкиФильм "Серебряные коньки"

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Вышел первый трейлер новогодней сказки «Серебряные коньки»
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