«История игрушек»: мультфильм Стива Джобса, получивший Оскар

История победного шествия ковбоя Вуди, астронавта Базза и компании игрушек была придумана еще в 1995 году. Тогда никто не думал, что мультфильм соберет все мыслимые и немыслимые для мультфильма награды, включая «Оскар», который вручался исключительно кинематографическим лентам.

Исполнительным продюсером мультфильма стал Стив Джобс, а снимали его люди, до этого занимавшиеся только рекламными роликами. Сегодня, 20 июня, выходит уже четвертая часть «Истории игрушек». Неизменно высокие кассовые сборы толкают студию на создание следующих полнометражных лент.

Сюжет мультфильма «История игрушек»

Мальчик по имени Энди получает в подарок ко дню рождения суперпопулярную игрушку: астронавта Базза. Появление в доме новой игрушки вызывает смятение у всего игрушечного сообщества, которое, как оказывается, живое! Просто от мальчика эту тайну игрушки тщательно скрывают.

Лидер домашних игрушек – тряпичный ковбой по имени Вуди. Он уже несколько лет был любимой игрушкой Энди и не собирается попасть на гаражную распродажу из-за новенького. Другие игрушки видят ревность Вуди. И когда тот неумышленно выталкивает Базза в окно, обвиняют его в преднамеренном причинении вреда.

Вуди пытается спасти Базза и вернуться вместе с ним домой. По пути подружившимся игрушкам предстоит преодолеть немало сложностей, оказаться в руках маньяка, совершить побег, а Базз наконец поймет, кто он такой и найдет свое место в жизни.

«История игрушек-2» вышла в 1999 году

Как только вышла вторая часть, кинокритики разразились рецензиями, в которых частенько говорилось, что вторая часть лучше первой. Как в техническом плане, так и в художественном аспекте. В этой серии можно наблюдать трагедию игрушек в то время как у их подрастающих хозяев сменяются приоритеты.

По сюжету, ковбой Вуди, пытаясь спасти от гаражной распродажи старинного приятеля пингвина Хрипуна, попадает в плен к владельцу магазина игрушек, коллекционеру Элу Макгивинну. Тот планирует продать полный коллекционный набор игрушек в токийский музей Кукол – с появлением в коллекции Вуди он может обогатиться, ведь в его руках редкий набор игрушек из 50 годов

В набор кроме Вуди входят девушка-ковбой Джесси с лошадью, как потом оказалось, принадлежавшем самому Вуди и старик-старатель, вечно угрюмый от того, что его не успели купить. Он всячески препятствует попыткам Вуди бежать. Старик, который провел в коробке около полувека, готов на все, чтобы обеспечить себе место в музее.

Совершив головокружительный побег из взлетающего самолета, компания все же добирается домой, куда с утра приезжает из ковбойского лагеря Энди. Теперь у него есть еще несколько новых игрушек и опасения Вуди не оправдались: их мальчик не собирается никого бросать.

А Базз и Джесси влюбляются друг в друга, и их неискушенность в отношениях выглядит очень трогательно. А неудачливый коллекционер в костюме цыпленка кудахчет в рекламном ролике, пытаясь привлечь клиентуру в свой магазин.

«История игрушек: Большой побег»

Следующая часть приключений игрушечных друзей вышла только через 11 лет, в 2010. Но какая это была часть! Это был первый фильм, вышедший в формате Dolby Surround 7.1. Его ждали: в первый же уикенд мульт стал самым кассовым фильмом из тех, что снимала студия Pixar, собрав больше 110 миллионов долларов.

А чуть позже оказалось, что «Игрушки» стали еще и самым кассовым фильмом 2010 года. А еще чуть позже – первым мультфильмом-миллиардером, дважды оскароносцем и обладателем престижной премии «BAFTA».

По ошибке коробка с игрушками повзрослевшего Энди оказывается во дворе. Обиженные игрушки перебираются в другую коробку: с пожертвованиями детскому саду. Там друзья оказываются в «Комнате гусеничек» — ее обитатели настолько малы, что передвигаются не на ногах. А с игрушками и вовсе не умеют играть, больше ломают их и рвут.

Сбежать из этого ада для игрушек почти невозможно. Тем более, что друзьям противостоят не только недоброжелатели. Баззу сбросили настройки и теперь он никого не узнает, зато качественно мешает в побеге.

Когда чудом спасшиеся от переработки на мусорозаводе игрушки все же добираются домой, они успевают еще проститься с уезжающим в колледж Энди. Теперь их хозяйкой должна стать девочка Бонни.

«История игрушек-4» — свежайшая премьера

Хозяйка как-то приносит домой игрушку, сделанную собственными руками. Она ей очень дорожит, даже дала ей имя Вилкинс. Несмотря на то, что ее новый друг сделан из обычной вилки, он становится фаворитом девочки. Но однажды случается беда: Вилкинс потрялся! И команда спасателей выдвигается на его поиски.

Те, кто уже сумел посмотреть мультфильм, говорят, что он снят очень эмоционально. Героям сопереживаешь, как настоящим живым людям.

Зрители после просмотра говорят о том, что мульт затронул самые потаенные струны их души.

Ефим Гугнин пишет: ««Пиксар» продолжает ловко играть со зрительскими нервами, одними и теми же, казалось бы, приёмами, удачно расставленными акцентами и мелодраматичной музыкой вызывая град слёз у всех, кто сохранил что-то хотя бы отдалённо похожее на человеческие чувства».

Павел Соломатин в своем отзыве снова о слезах: «При том, что концовка чрезвычайно последовательна, мультфильм рискует разбить сердце того 10-летнего фаната, который все еще обитает где-то у вас (и у меня) внутри. Многих зрителей, выросших на мультфильмах Pixar, он заставит плакать прямо в кинозалах – плакать так, как могли заставить только «Титаник» и «Мстители: Финал»»

Поговаривали о том, что четвертая часть станет для «Игрушек» последней

Петр Волошин: «Казалось бы, трудно придумать лучшее завершение истории, чем то, что было в обласканном зрителями и критиками «Большом побеге», но Pixar со свойственным им трепетным отношением к материалу очень органично превращают трилогию в тетралогию, придавая истории, как бы это странно не звучало, ещё большую законченность».

Даже при том, что фанаты «Игрушек» уже прощаются с любимыми персонажами, мы уверены: на этом история милой компании не окончена!