Российским мультфильмом заинтересовались в Италии, Китае, Германии и Финляндии

Иностранные телеканалы заинтересовались современным продолжением еще советских приключений веселой компании животных дяди Федора. Это произошло после того, как во французском Анси на международном фестивале анимационных фильмов была представлена версия «Простоквашино» на английском языке, пишет РИА Новости. Желание получить мультфильм для проката в своих странах проявили немецкие, корейские, китайские, финские, итальянские и шведские телеканалы и цифровые платформы.

По словам председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, переговоры с иностранными партнерами начнутся после того, как завершатся работы над первым сезоном мультсериала.

Напомним, автор истории о Простоквашино, писатель Эдуард Успенский, был недоволен тем, что современная версия мультфильма содержит множество заимствований и вообще представляет собой грубую переработку его материала.