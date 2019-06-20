Зрители о фильме про куклу-убийцу: «Там оживают детские страхи»

На экраны выходит ремейк культового фильма «Детские игры» о кукле-убийце Чаки.

В 2017 году вышла последняя часть киноэпопеи об ужасной кукле, в которую вселился дух убийцы. Теперь создатели очередного кино о Чаки решили вернуться к истокам и переснять самое начало истории.

20 июня 2019 года картина выходит на большие экраны. Любителям жанра будет действительно интересно посмотреть, во что же превратят ставшую культовой франшизу. Начавший свое шествие по миру в 1988 году фильм «Детские игры» до сих пор считается классикой хоррора и не стал, по мнению ценителей фильмов ужасов, менее страшным.

Откуда появилась легенда о Чаки

История основана на реальных событиях и от этого еще боле жутко. В 1978 году была выпущена первая кукла из линейки Cabbage Patch Kids. Эти мягкие симпатяги полюбились детям сразу же. В середине 80 годов в семейку кукол добавились очередные лица. В игрушечных отделах снова выстроились очереди.

Однажды в один из магазинов ворвались преступник и полицейский. Преступник был застрелен прямо на глазах у посетителей магазина. Но до этого он успел убить одного из покупателей, который стоял в очереди к кассе с куклой в руках.

А дальше начинается легенда

По легенде дух умирающего бандита вселился в самый подходящий сосуд – куклу. Магазин после нападения привели в порядок, куклу вернули на прилавок, а позже продали. Ее хозяином стал шестилетка Энди Барклай.

Пупс начинает жить своей жизнью. Но его маленькому хозяину никто не верит, когда он рассказывает об этом. Мама откровенно отмахивается от россказней сына, кукла это видит и уверяется в своей безнаказанности. С этого момента дух психопата-убийцы Чарлза Ли Рея начинает крепнуть.

История о кукле-убийце в одночасье стала популярной

Армия почитателей в свое время очень быстро возвела игрушечного злодея в ранг самых страшных убийц жанра ужасов. И даже то, что порой убийства прописаны «для галочки», а их причины невнятны и неубедительны, не уменьшает жути, нагоняемой создателями фильма.

Мгновенный переход от милого личика популярной куколки к злобному оскалу убийцы пугает зрителей вот уже 31 год. И фильм никогда не перестанет держать в напряжении определенную часть зрителей: ведь у большинства в доме так или иначе можно найти куклу, имитирующую человека.

Куклу озвучил Брэд Дуриф

Голос Чаки принадлежит Брэду Дурифу – известному голливудскому актеру. Многие отмечают это как находку режиссера.

Пользователь zombion в своей рецензии на классический вариант «Детских игр» пишет:

«Посмотрите внимательно 64-ую минуту фильма. Алекс сидит и плачет, что Чаки его убьет. Ему веришь! Да и взрослые актеры смотрелись прилично. Дурифа было мало (меня всегда начинает трясти, когда Дурифа мало). Зато именно Дуриф подарил свой голос Чаки. Смело включайте кино на английском языке. Голос Бреда – чумовой».

Другой ценитель жанра, Renat_Ibragimov восхищается самим Чаки при том, что фильм как таковой его совершенно не тронул как ужастик. Ренат говорит о том, что фильм не страшный, предсказуемый, и даже местами глупый и смешной. Но при этом рецензент все же пишет вот что:

«В этом фильме детские страхи оживают. Внешне безобидная кукла, убивающая людей, ужас мальчика, которому не верят взрослые. Вот то, за что эту картину можно назвать классикой жанра. Учитывая то, что фильм был снят в затертом 88ом году (когда меня на свете то еще не было), Чаки — это просто шедевр. Очень пугающий, злобный, но все же шедевр».

Что ждет зрителя в ремейке

В сюжете о кукле предстоят изменения – без этого осовременить культовую историю было бы невозможно. Теперь по задумке сценаристов кукла станет роботизированной и выйдет из-под контроля, а не будет одержима духом психопата.

Теперь не семья подвержена нападкам высокотехнологичного монстра, а компания детей. Постепенно кукла превратится в массового убийцу. По мнению фанатов франшизы, создатели зря уходят от мистической составляющей. А вот на студии Metro-Goldwyn-Mayer уверены: робот Чаки будет ничем не хуже беспокойного духа неупокоенного маньяка.

Ну что же, попробуем оценить перезагрузку культовой франшизы. В случае успеха наверняка переснимут и другие части. А мы пока посмотрим, что из этого вышло. Пойти побояться можно уже начиная с сегодняшнего дня, 20 июня.