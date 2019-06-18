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Актеры фильма «Бонд 25» отказались работать в выходной день

Съемочная группа устроила бунт из-за необходимости выходить на площадку внеурочно.

Актеры фильма «Бонд 25» отказались работать в выходной день
На съемках "Бонда 25" начался бунт. Кадр из фильма "007: Спектр" (2015)
  1. Похоже, что проблемы в работе над юбилейной частью бондианы никак не закончатся. После недавней травмы Дэниела Крейга фанаты уже успели назвать фильм «Бонд 25» «проклятым».

Однако если исполнитель роли агента 007 после операции на ноге и двухнедельной реабилитации уже успел вернуться к тренировкам, то «беда» пришла откуда не ждали. «Финт ушами» отколол Кэри Фукунага, занявший режиссерское кресло вместо Дэнни Бойла.

Создатель сериала «Настоящий детектив» проявил вопиющую необязательность, приехав на съемки на три часа позже намеченного времени. Причина такого опоздания оказалась далека от уважительной — Фукунага просто заигрался в PlayStation.

Съемки «Бонда 25» и так переносились несколько раз из травмы ведущего актера, взрывов на лондонской студии и несостыковки графиков Рами Малека и Крейга.

После опоздания Фукунага от съемочной группы потребовали выйти на работу на выходных, включая День отца. Однако многие отказались жертвовать своим уик-эндом.

«На площадке сейчас настоящий бунт», — рассказал инсайдер. «То, что Кэри опоздал на съемки и заставил всех себя ждать, уже плохо, но когда команду попросили выйти внеурочно, это стало последней каплей. Он появился на три часа позже и это вывело всех из себя», — продолжил он.

«Поднялась настоящая буча. Многие заявили, что не желают портить себе День отца», — цитирует инсайдера Express.co.

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Тэги:

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Актеры фильма «Бонд 25» отказались работать в выходной день
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