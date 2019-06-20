Кинокритики о нашумевшей «Дылде»: «Завязка мощная, а исполнение не очень»

Молодой режиссер Кантемир Балагов снял пока еще только 7 фильмов. И два из этих семи стали лауреатами Каннского фестиваля. Последний, самый свежий, сегодня выходит на большие экраны. Встречайте – «Дылда»! Осторожно, спойлеры!

«Дылда» повторила успех предыдущей работы Кантемира, получив от кинокритиков и киноведов премию FIPRESCI в рамках программы «Особый взгляд». К тому же, Балагову фильм принес приз как лучшему режиссеру и «Квир-пальму» — премию независимого жюри Каннского кинофестиваля, вручаемую за освещение ЛГБТ-отношений.

Последней номинацией режиссер был несколько раздражен, объяснив это тем, что он не собирался преподносить однополые отношения героинь как ЛГБТ. Ему было важно показать, что «человеку нужен человек, а не женщине нужна женщина».

О чем кино? Осторожно, спойлеры!

1945 год. Бывшая зенитчица, а после контузии санитарка Ия – нескладная девица огромного роста. Она живет с маленьким сыном в послеблокадном Ленинграде. По крайней мере, все вокруг думают, что это ее сын. На самом деле, это ребенок ее подруги, Маши. Когда заканчивается война, Маша возвращается с фронта.

Беда в том, что Маша только чуть-чуть не успевает появиться вовремя. После контузии Ия подвержена припадкам, во время которых она впадает в некое подобие ступора, сходное с эпилептическим приступом. В один из таких припадков случается непоправимое: Ия придавливает маленького сына Маши насмерть…

Завязка мощная, а исполнение не очень

Судя по отзывам, и задумка незаурядная, и идея фильма мощная, и способности у режиссера присутствуют, а вот реализовать задуманное не удалось.

Кинокритик Станислав Зельвенский пишет в своей рецензии:

«Дылда» — незаурядное, но выморочное, натужное, мертворожденное кино, малоубедительное в литературном смысле и недостаточно блестящее в художественном.

Из-за того, что самая эмоциональная сцена фильма (со смертью ребенка) вынесена чуть ли не в начало истории, фильм после нее начинает скатываться по нисходящей. Очень тяжело было сохранить этот «нерв», и режиссер не смог предложить ничего столь же шокирующего или трогательного.

Критик Алихан Исрапилов высоко оценил фильм, хоть и поругал режиссера за его «шажок назад как режиссера»:

«Пускай Кантемиру Балагову не удалось прыгнуть выше головы — вводных «Дылды» все равно хватит, чтобы стать настоящим откровением для отечественного кино».

Татьяна Шорохова из Forbes пишет о беспристрастности режиссера:

Унаследовав от Сокурова знание, что трагедия всегда статична, Балагов степенно наблюдает за своими героинями. Он не осуждает и не поддерживает – он просто рассказывает историю. (Балагов проходил обучение у Александра Сокурова – прим. ред.)

Валерий Кичин из «Российской газеты» отмечает точную работу кастинг-менеджеров:

Безупречно точный кастинг: люди, изнуренные войной и голодом, бесконечно уставшие, исхудавшие, с глазами, полными застывшей боли. Обе главные женские роли сыграли дебютантки в кино Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Обе работы я бы отнес к выдающимся по лаконичности и в то же время предельной выразительности актерских средств.

Кичин говорит о том, что сильнее фильма «Дылда» на Каннском фестивале не было. Поэтому в своей рецензии кинокритик выказывает недоумение тем, что лента не вошла в список фильмов основного конкурса, а была показана всего лишь во второстепенном «Особом взгляде».

Фильм обостренно образный, метафоричный, даже чуть сюрреалистичный, как ночной кошмар, — но безукоризненно передан воздух тех лет, когда радость общей победы опрокинулась в суровую реальность перемолотых войной судеб.

Фильм снят по мотивам книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года.

Однозначного мнения по картине нет. Даже то, что она стала режиссерской победой на престижном фестивале не определяет ее ценности для основной массы критиков. А значит, у зрителя есть возможность самому оценить происходящее на экране.

Фильм «Дылда» выходит на экраны кинотеатров сегодня, 20 июня.