КИНО Кинокритики о нашумевшей «Дылде»: «Завязка мощная, а исполнение не очень»
КИНО

Кинокритики о нашумевшей «Дылде»: «Завязка мощная, а исполнение не очень»

Анна Русич

Молодой режиссер Кантемир Балагов снял пока еще только 7 фильмов. И два из этих семи стали лауреатами Каннского фестиваля. Последний, самый свежий, сегодня выходит на большие экраны. Встречайте – «Дылда»! Осторожно, спойлеры!

«Дылда» повторила успех предыдущей работы Кантемира, получив от кинокритиков и киноведов премию FIPRESCI в рамках программы «Особый взгляд». К тому же, Балагову фильм принес приз как лучшему режиссеру и «Квир-пальму» — премию независимого жюри Каннского кинофестиваля, вручаемую за освещение ЛГБТ-отношений.

Последней номинацией режиссер был несколько раздражен, объяснив это тем, что он не собирался преподносить однополые отношения героинь как ЛГБТ. Ему было важно показать, что «человеку нужен человек, а не женщине нужна женщина».

О чем кино? Осторожно, спойлеры!

1945 год. Бывшая зенитчица, а после контузии санитарка Ия – нескладная девица огромного роста. Она живет с маленьким сыном в послеблокадном Ленинграде. По крайней мере, все вокруг думают, что это ее сын. На самом деле, это ребенок ее подруги, Маши. Когда заканчивается война, Маша возвращается с фронта.

Беда в том, что Маша только чуть-чуть не успевает появиться вовремя. После контузии Ия подвержена припадкам, во время которых она впадает в некое подобие ступора, сходное с эпилептическим приступом. В один из таких припадков случается непоправимое: Ия придавливает маленького сына Маши насмерть…

Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма «Дылда»

Завязка мощная, а исполнение не очень

Судя по отзывам, и задумка незаурядная, и идея фильма мощная, и способности у режиссера присутствуют, а вот реализовать задуманное не удалось.

Кинокритик Станислав Зельвенский пишет в своей рецензии:

«Дылда» — незаурядное, но выморочное, натужное, мертворожденное кино, малоубедительное в литературном смысле и недостаточно блестящее в художественном.

Из-за того, что самая эмоциональная сцена фильма (со смертью ребенка) вынесена чуть ли не в начало истории, фильм после нее начинает скатываться по нисходящей. Очень тяжело было сохранить этот «нерв», и режиссер не смог предложить ничего столь же шокирующего или трогательного.

Кадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма «Дылда»

Критик Алихан Исрапилов высоко оценил фильм, хоть и поругал режиссера за его «шажок назад как режиссера»:

«Пускай Кантемиру Балагову не удалось прыгнуть выше головы — вводных «Дылды» все равно хватит, чтобы стать настоящим откровением для отечественного кино».

Татьяна Шорохова из Forbes пишет о беспристрастности режиссера:

Унаследовав от Сокурова знание, что трагедия всегда статична, Балагов степенно наблюдает за своими героинями. Он не осуждает и не поддерживает – он просто рассказывает историю. (Балагов проходил обучение у Александра Сокурова – прим. ред.)

Валерий Кичин из «Российской газеты» отмечает точную работу кастинг-менеджеров:

Безупречно точный кастинг: люди, изнуренные войной и голодом, бесконечно уставшие, исхудавшие, с глазами, полными застывшей боли. Обе главные женские роли сыграли дебютантки в кино Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Обе работы я бы отнес к выдающимся по лаконичности и в то же время предельной выразительности актерских средств.

Кичин говорит о том, что сильнее фильма «Дылда» на Каннском фестивале не было. Поэтому в своей рецензии кинокритик выказывает недоумение тем, что лента не вошла в список фильмов основного конкурса, а была показана всего лишь во второстепенном «Особом взгляде».

Фильм обостренно образный, метафоричный, даже чуть сюрреалистичный, как ночной кошмар, — но безукоризненно передан воздух тех лет, когда радость общей победы опрокинулась в суровую реальность перемолотых войной судеб.                          

Фильм снят по мотивам книги «У войны не женское лицо» Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года.

Однозначного мнения по картине нет. Даже то, что она стала режиссерской победой на престижном фестивале не определяет ее ценности для основной массы критиков. А значит, у зрителя есть возможность самому оценить происходящее на экране.

Фильм «Дылда» выходит на экраны кинотеатров сегодня, 20 июня.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дылдаканнский кинофестиваль 2019Каннский фестиваль 2019Кантемир Балагов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кинокритики о нашумевшей «Дылде»: «Завязка мощная, а исполнение не очень»
Интересно?
Поделись с друзьями: