«Большая маленькая ложь» и другие знаковые фильмы с Мерил Стрип

Голливудская звезда одна из первых доказала, что актерская карьера в 40 может только начаться.

Мерил Стрип известна своим чутьем на хорошее кино. Она еще ни разу не принимала предложения сняться в проекте, который стал бы провальным. Такой ролью стала и роль матери Перри Райта, убитого насильника, сыгранного Александром Скарсгардом в сериале «Большая маленькая ложь».

Трижды оскароносная актриса появляется в сериале в роли Луизы Райт, которая приезжает в Мериленд к сыну, потому что волнуется за судьбу собственных внуков.

За каждый эпизод, сыгранный в рамках сериала, актриса получает по 800 тысяч долларов. Так что финансовая составляющая на высоте. Ее партнершами по площадке стали Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц и Риз Уизерспун – компания достойная.

Мерил Стрип приобрела известность, будучи далеко не девочкой. Она одной из первых доказала, что жизнь и карьера для голливудских актрис после сорока не только не заканчивается, а может только начаться.

И роли у нее были странные. Странные, разнообразные и настолько яркие, что актриса неоднократно становилась номинантом на «Оскар» и другие престижные награды. Вспомнить хотя бы ее персонажей…

«Охотник на оленей», 1978, Линда

До этого фильма никаких заметных ролей не было. Но этот фильм и позволил показать себя, и сразу же получить путевку в жизнь – первую номинацию на «Оскар» с формулировкой «За лучшую роль второго плана». По сюжету, Мерил упивается тем, что за ее внимание борются персонажи Де Ниро и Уокена. В жизни же она встречалась с другим участником съемочного процесса: актером Джоном Казале. Джон умер почти сразу по окончании съемок, и эта смерть больно ударила по актрисе.

« Крамер против Крамера », 1979, Джоанна Крамер

Этот фильм получил 5 «Оскаров». А мерил Стрип – неуважение со стороны партнера по площадке Дастина Хоффмана. Он говорил впоследствии, что его жутко раздражала Мерил. Ее постоянные предложения того, как надо снять, что надо сказать, куда и как повернуть камеру и как закруглить диалог были невыносимы для актера, привыкшего во всем слушаться режиссера. Досоветовалась: «Оскар» за лучшую роль второго плана и признание публики!

«Выбор Софи », 1982, Софи

А эта роль стала достаточно серьезной вехой в карьере актрисы. После нее за Стрип утвердилась слава драматической исполнительницы и позже это станет большой проблемой и жесткими шорами для режиссеров, обдумывающих приглашение Мерил в свои проекты.

Стрип сыграла бывшую узницу концлагеря, и эта роль принесла ей первый «Оскар» за главную женскую роль. В интервью журналу Esquire актриса признавалась, что когда она смотрит этот фильм, то ощущает его как собственное домашнее видео, которое доступно всем.

«Смерть ей к лицу», 1992 , Мэдлин Эштон

После того, как карьера Стрип зашла в жесткие рамки трагических персонажей, актриса не хотела больше принимать предложений играть в мрачном кино. И будто по заказу после целой серии не любимых актрисой работ она принимает участие в комедийном проекте «Смерть ей к лицу». Кто-то даже называл эти ее съемки «актом отчаяния».

Этот фильм сама Мерил называла документальной лентой «о фиксации Лос-Анджелеса на старении». И как ни старались тогда критики, Мерил была непробиваема, утверждая, что фильм просто опередил время и еще о себе заявит. Так и случилось – комедии с участием Стрип «выстрелили» в нулевые.

«Примадонна», (201 6 ) , Флорес Фостер Дженкинс

Смешением всех амплуа Мерил Стрип стала роль в фильме «Примадонна», где она сыграла историческую личность: полусумасшедшую певицу Флорес Фостер Дженкинс, совершенно не умеющую петь. Это и смешная, и грустная история одновременно. История, где пересекаются психические проблемы, любовь, преданность, корысть и бескорыстие.

Актрисе, обладающей совершенным слухом и неплохим голосом приходилось учиться не попадать в ноты, и это, по словам самой Мерил, было самым сложным. Она с легкостью воспроизводила в речи любой требуемый акцент после того, как послушает пример. Но тут – искорежить с детства знакомые мелодии! Это ей оказалось почти не под силу. Но фильм получился: странная женщина Флоренс вышла на экраны в 2016 году и произвела фурор.

В новом сериале «Большая маленькая ложь» Мерил Стрип играет мать насильника. Она прекрасно знает, кто ее сын. Но все же она – мать и она намерена найти правду о том, как он умер. Нельзя сказать, что роль эта странная. Но зато можно сказать, что она многогранная и разносторонняя, как раз такая, какие любит актриса.

«Дьявол носит Prada», 2006, Миранда Пристли

Культовая роль в культовом фильме. Даже если кто-то до момента выхода «Дьявола» на экраны и не слышал о Мерил Стрип, то уж после премьеры этой картины она стала известной всем.

Роль властной женщины, вызывающей уважение как бизнес-леди, но отвратительной своими поступками в отношении персонала удалась Стрип как нельзя лучше. Нужно сказать, что стервозный характер ее персонажа вовсе не похож на характер самой актрисы. И после съемок, где приходилось издеваться над партнерами по площадке, она даже плохо себя чувствовала.

На производство фильма было потрачено не так уж много денег по голливудским меркам: всего 35 миллионов. Стоимость костюмов для персонажей составила почти миллион из этих 35… Минус гонорары для актеров, оплата работы съемочной группы и околокиношных специалистов – остается не так уж и много денег. Но при всем этом фильм не только приобрел широчайшую известность, но и заработал в прокате 326,5 миллионов долларов.