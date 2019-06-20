КИНО «Большая маленькая ложь» и другие знаковые фильмы с Мерил Стрип
КИНО

«Большая маленькая ложь» и другие знаковые фильмы с Мерил Стрип

Анна Русич

Голливудская звезда одна из первых доказала, что актерская карьера в 40 может только начаться.

Мерил Стрип известна своим чутьем на хорошее кино. Она еще ни разу не принимала предложения сняться в проекте, который стал бы провальным. Такой ролью стала и роль матери Перри Райта, убитого насильника, сыгранного Александром Скарсгардом в сериале «Большая маленькая ложь». 

Трижды оскароносная актриса появляется в сериале в роли Луизы Райт, которая приезжает в Мериленд к сыну, потому что волнуется за судьбу собственных внуков.  

Мерил Стрип и актрисы сериала «Большая маленькая ложь» . Фото
Мерил Стрип — вторая справа (рядом актрисы снявшиеся в сериале).Фото: Globallookpress

За каждый эпизод, сыгранный в рамках сериала, актриса получает по 800 тысяч долларов. Так что финансовая составляющая на высоте. Ее партнершами по площадке стали Николь КидманШейлин ВудлиЛора Дерн, Зои Кравиц и Риз Уизерспун – компания достойная. 

Мерил Стрип. Фото: Globallookpress
Мерил Стрип. Фото: Globallookpress

Мерил Стрип приобрела известность, будучи далеко не девочкой. Она одной из первых доказала, что жизнь и карьера для голливудских актрис после сорока не только не заканчивается, а может только начаться.  

И роли у нее были странные. Странные, разнообразные и настолько яркие, что актриса неоднократно становилась номинантом на «Оскар» и другие престижные награды. Вспомнить хотя бы ее персонажей 

Мерил Стрип. Фото: Globallookpress
Мерил Стрип. Фото: Globallookpress

«Охотник на оленей», 1978, Линда 

До этого фильма никаких заметных ролей не было. Но этот фильм и позволил показать себя, и сразу же получить путевку в жизнь – первую номинацию на «Оскар» с формулировкой «За лучшую роль второго плана». По сюжету, Мерил упивается тем, что за ее внимание борются персонажи Де Ниро и Уокена. В жизни же она встречалась с другим участником съемочного процесса: актером Джоном Казале. Джон умер почти сразу по окончании съемок, и эта смерть больно ударила по актрисе. 

Кадр из фильма «Охотник на оленей»,
Кадр из фильма «Охотник на оленей»

«Крамер против Крамера», 1979, Джоанна Крамер 

Этот фильм получил 5 «Оскаров». А мерил Стрип – неуважение со стороны партнера по площадке Дастина Хоффмана. Он говорил впоследствии, что его жутко раздражала Мерил. Ее постоянные предложения того, как надо снять, что надо сказать, куда и как повернуть камеру и как закруглить диалог были невыносимы для актера, привыкшего во всем слушаться режиссера. Досоветовалась: «Оскар» за лучшую роль второго плана и признание публики!    

Кадр из фильма «Крамер против Крамер»
Кадр из фильма «Крамер против Крамера»

«Выбор Софи», 1982, Софи 

А эта роль стала достаточно серьезной вехой в карьере актрисы. После нее за Стрип утвердилась слава драматической исполнительницы и позже это станет большой проблемой и жесткими шорами для режиссеров, обдумывающих приглашение Мерил в свои проекты. 

Стрип сыграла бывшую узницу концлагеря, и эта роль принесла ей первый «Оскар» за главную женскую роль. В интервью журналу Esquire актриса признавалась, что когда она смотрит этот фильм, то ощущает его как собственное домашнее видео, которое доступно всем. 

Кадр из фильма «Выбор Софи»
Кадр из фильма «Выбор Софи»

«Смерть ей к лицу», 1992Мэдлин Эштон 

После того, как карьера Стрип зашла в жесткие рамки трагических персонажей, актриса не хотела больше принимать предложений играть в мрачном кино. И будто по заказу после целой серии не любимых актрисой работ она принимает участие в комедийном проекте «Смерть ей к лицу». Кто-то даже называл эти ее съемки «актом отчаяния». 

Этот фильм сама Мерил называла документальной лентой «о фиксации Лос-Анджелеса на старении». И как ни старались тогда критики, Мерил была непробиваема, утверждая, что фильм просто опередил время и еще о себе заявит. Так и случилось – комедии с участием Стрип «выстрелили» в нулевые. 

Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»
Кадр из фильма «Смерть ей к лицу»

«Примадонна», (2016)Флорес Фостер Дженкинс 

Смешением всех амплуа Мерил Стрип стала роль в фильме «Примадонна», где она сыграла историческую личность: полусумасшедшую певицу Флорес Фостер Дженкинс, совершенно не умеющую петь. Это и смешная, и грустная история одновременно. История, где пересекаются психические проблемы, любовь, преданность, корысть и бескорыстие.  

Актрисе, обладающей совершенным слухом и неплохим голосом приходилось учиться не попадать в ноты, и это, по словам самой Мерил, было самым сложным. Она с легкостью воспроизводила в речи любой требуемый акцент после того, как послушает пример. Но тут – искорежить с детства знакомые мелодии! Это ей оказалось почти не под силу. Но фильм получился: странная женщина Флоренс вышла на экраны в 2016 году и произвела фурор. 

Кадр из фильма "Примадонна"
Кадр из фильма «Примадонна»

В новом сериале «Большая маленькая ложь» Мерил Стрип играет мать насильника. Она прекрасно знает, кто ее сын. Но все же она – мать и она намерена найти правду о том, как он умер. Нельзя сказать, что роль эта странная. Но зато можно сказать, что она многогранная и разносторонняя, как раз такая, какие любит актриса.

«Дьявол носит Prada», 2006, Миранда Пристли

Культовая роль в культовом фильме. Даже если кто-то до момента выхода «Дьявола» на экраны и не слышал о Мерил Стрип, то уж после премьеры этой картины она стала известной всем.

"Дьявол носит прада". Фото: кадр из фильма
«Дьявол носит прада». Фото: кадр из фильма

Роль властной женщины, вызывающей уважение как бизнес-леди, но отвратительной своими поступками в отношении персонала удалась Стрип как нельзя лучше. Нужно сказать, что стервозный характер ее персонажа вовсе не похож на характер самой актрисы. И после съемок, где приходилось издеваться над партнерами по площадке, она даже плохо себя чувствовала.
На производство фильма было потрачено не так уж много денег по голливудским меркам: всего 35 миллионов. Стоимость костюмов для персонажей составила почти миллион из этих 35… Минус гонорары для актеров, оплата работы съемочной группы и околокиношных специалистов – остается не так уж и много денег. Но при всем этом фильм не только приобрел широчайшую известность, но и заработал в прокате 326,5 миллионов долларов.

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Зои КравецЛора ДернМерил СтрипНиколь КидманОхотник на оленейРиз УизерспунШейлин Вудли

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«Большая маленькая ложь» и другие знаковые фильмы с Мерил Стрип
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