Железного человека из «Мстителей» может сыграть женщина

Звезда Голливуда Роберт Дауни-младший выступил с неожиданным предложением. По его словам, Железным человеком из «Мстителей» должен стать женщиной. Об этом рассказала писательница Ив Юинг.

Именно она сейчас занимается созданием комиксов о «Железном сердце». Эта героиня является женским прототипом Железного человека.

Как написала Юинг на своей странице в соцсети Twitter, Дауни-младшему понравилась идея с женской версией его героя, и он публично объявил об этом на конференции.

«Роберт Дауни-младший публично заявил в комнате, полной людей, что Железное сердце должна быть во вселенной Marvel. После этого я сразу пошла в пресс-зону и попросила: «Вы слышали, запишите это!»», – отметила писательница.

The real story here is that @RobertDowneyJr said publicly in a room full of people that #Ironheart should be in the MCU. I went straight back to the press area afterward and was like YOU ALL HEARD IT, WRITE THAT DOWN https://t.co/WoursjnRdW

— wikipedia brown, consistent hand-washer (@eveewing) 16 de junio de 2019