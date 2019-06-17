КИНО

Железного человека из «Мстителей» может сыграть женщина

Эту идею поддержал исполнитель главной роли – Роберт Дауни-младший.

Железного человека из «Мстителей» может сыграть женщина
Роберт Дауни-младший / Global Look Press

Звезда Голливуда Роберт Дауни-младший выступил с неожиданным предложением. По его словам, Железным человеком из «Мстителей» должен стать женщиной. Об этом рассказала писательница Ив Юинг.

Именно она сейчас занимается созданием комиксов о «Железном сердце». Эта героиня является женским прототипом Железного человека.

Как написала Юинг на своей странице в соцсети Twitter, Дауни-младшему понравилась идея с женской версией его героя, и он публично объявил об этом на конференции.

«Роберт Дауни-младший публично заявил в комнате, полной людей, что Железное сердце должна быть во вселенной Marvel. После этого я сразу пошла в пресс-зону и попросила: «Вы слышали, запишите это!»», – отметила писательница.

Тем временем, представители студии Marvel пока что не комментировали возможность появления новой героини.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что знаменитому фильму «Железный человек» 2 мая исполнилось ровно 11 лет. В связи с этим актеры устроили настоящий концерт на съемочной площадке. Именно «Железный человек» стал началом киновселенной Marvel.

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MarvelЖелезный человекРоберт Дауни-мл.Роберт Дауни-младший
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Железного человека из «Мстителей» может сыграть женщина
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