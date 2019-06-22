КИНО Как проходят съемки четвертой части «Гардемаринов»
КИНО

Как проходят съемки четвертой части «Гардемаринов»

Егор Арефьев

Режиссер Светлана Дружинина дожала инвесторов: съемки четвертой части «Гардемаринов», которые планировались с 1991 года, полным ходом идут в Крыму.

Одно из самых неожиданных приобретений новых «Гардемаринов»: эффектная Анна Семенович в образе жены одного из ключевых персонажей (какого, пока секрет).

Анна Семенович. Фото
Анна Семенович. Фото: Инстаграм

Новый фильм сначала хотели назвать «Гардемарины-1787». Роль Екатерины Второй в золотой век дворянства досталась Кристине Орбакайте.

Кристина Орбакайте. Фото
Кристина Орбакайте. Фото: Инстаграм

Ника Здорик сыграла дочь Анастасии Ягужинской и Саши Белова. Девушка прошла кастинг, еще учась в 11-м классе. Михаил Мамаев выступит в образе Никиты Оленева.

Ника Здорик. Фото
Ника Здорик. Фото: Инстаграм

Французский шпион шевалье де Брильи воскрес. Что? Да! Погибший герой Михаила Боярского снова в деле. Актер оправдался: «Идея не моя».

Михаил Боярский. Фото
Михаил Боярский. Фото: Инстаграм

Задумчивый Александр Домогаров вернется в образе Павла Горина, поиздержавшегося со времени выхода третьей части фильма (1992 год).

Александр Домогаров. Фото
Александр Домогаров. Фото: Инстаграм

Еще новичок: одну из ролей Светлана Дружинина доверила и Анастасии Макеевой.

Анастасия Макеева. Фото
Анастасия Макеева. Фото: Инстаграм
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Как проходят съемки четвертой части «Гардемаринов»
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