Как проходят съемки четвертой части «Гардемаринов»

Режиссер Светлана Дружинина дожала инвесторов: съемки четвертой части «Гардемаринов», которые планировались с 1991 года, полным ходом идут в Крыму.

Одно из самых неожиданных приобретений новых «Гардемаринов»: эффектная Анна Семенович в образе жены одного из ключевых персонажей (какого, пока секрет).

Новый фильм сначала хотели назвать «Гардемарины-1787». Роль Екатерины Второй в золотой век дворянства досталась Кристине Орбакайте.

Ника Здорик сыграла дочь Анастасии Ягужинской и Саши Белова. Девушка прошла кастинг, еще учась в 11-м классе. Михаил Мамаев выступит в образе Никиты Оленева.

Французский шпион шевалье де Брильи воскрес. Что? Да! Погибший герой Михаила Боярского снова в деле. Актер оправдался: «Идея не моя».

Задумчивый Александр Домогаров вернется в образе Павла Горина, поиздержавшегося со времени выхода третьей части фильма (1992 год).

Еще новичок: одну из ролей Светлана Дружинина доверила и Анастасии Макеевой.