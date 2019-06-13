Почему «Люди в черном: Интернешнл» разочаровали зрителей

Неожиданные рейтинги нового блокбастера о Людях в черном

Сколько было разговоров о выходе новой части полюбившейся многим франшизы об агентстве, присматривающем за инопланетянами, живущими с нами рядом! И вдруг после выхода на экраны фильм заработал кучу отрицательных отзывов! Что стало тому причиной – разбирался портал Teleprogramma.pro

Казалось бы: ожидаемый фильм, сюжет, любимый огромным количеством народа вот уже два десятилетия, привычная зрелищность, узнаваемые актеры – все располагало к тому, что фильм не разочарует поклонников агентов Джей и Кей. Но на деле все пошло не так, как планировалось.

Во-первых, зрители не нашли ничего хорошего в смене актерского состава. Отмечают гротескность персонажей, их игру на грани фола.

Что говорят официальные издания?

Популярный еженедельник о кино Entertainment Weekly пишет: «Интернэшнл» лучше, чем «Люди в черном 2» и хуже, чем «Люди в черном 3». Но все они плохие, поэтому вычеркните это предложение из своей памяти».

На новостном сайте IGN высказывание не лучше: «Фильм пытается ссылаться на оригинал, но не соответствует его основным достижениям: это не смешно и не интересно».

Британская газета The Guardian еще более категорична: «Пришло время помахать нейтрализатором перед лицом каждого руководителя и тихо пробормотать: забудьте об этой франшизе».

Возмущенные зрители оставили развернутые рецензии

Пользователь сети Hyb1to пишет о Крисе Хемсворте: «вся крутость персонажа и его профессионализм присутствуют лишь на словах и где-то за кадром, в то время как картина снова и снова демонстрирует только его кривляния»

Юмор вымученный, все, на что способен бывший Тор – перетащить свой образ из прошлого фильма. Так что выглядит агент бездумной машиной, кичащейся своей сексуальностью горой мышц.

О героине Тессы Томпсон, которая сыграла вторую главную роль, высказался так: «героиня Томпсон – блеклая тень величественного и обаятельного Агента Н. Более того, над её историей настолько не заморачивались, что вся её сюжетная арка умещается в одно предложение».

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Когда-то, в детстве, девочке почему-то не стерли память после встречи с инопланетянином. Она так и росла с мечтой работать в агентстве наподобие Людей в черном. Мечта – самое важное, конечно. Но почему хакершу не обязали пройти хоть какое-то обучение – непонятно. То есть, Уилла Смита нужно было вводить в курс дела, а Тессу нет.

Двадцать лет назад, когда снимался первый фильм, не было еще столь развитых компьютерных технологий, так что спецэффекты нового фильма тоже должны были бы быть на высоте. Но и здесь пресыщенный зритель не нашел ничего экстраординарного: «лента перенасыщена не только обилием скудных локаций, но и очень слабыми визуальными эффектами, которые проигрывают по качеству фильму 1997 года».

И общий вывод рецензента совсем уже ввергает в уныние: «Хочется верить, что мы не одни во Вселенной. Ведь если мы не одиноки, значит, люди в чёрном – не выдумка и нейтрализатор существует. Почему хочется в это верить? Всё просто: «Интернэшнл» оставляет лишь одно желание после своего просмотра – стереть этот блокбастер из памяти».

Фильм только второй день в прокате, но собрал уже множество отзывов

Пользователь Надежда: Обожаю ЛВЧ! Все три части. Но этот фильм рядом не стоял с любимой трилогией. Тупой скучный детектив в инопланетных декорациях. Это как пить безалкогольное пиво: вроде и бутылка та же, и бренд, и цвет. А ни вкуса, ни удовольствия. Не то пальто!

Алексей Литовченко: Фильм плох не из-за нарисованного инопланетного лилипута, а из-за того, что все здесь предпочитают не действовать, а разговаривать. Здесь поговорили, метнулись через полмира — там поговорили.

Ибрагим Аль Сабахи: Худший фильм в серии, состоящий из примитивных персонажей, невероятно скучного действа, детского юмора и всеобщей предсказуемости, о которой создатели будто и не подозревают.

Alice Anderson: Какие эмоции я испытывала во время просмотра «Люди в черном: Интернэшнл»?Полнейшее равнодушие. По мне это хуже ненависти, потому что неспособность происходящего на экране вызвать хоть какую-то эмоцию я считаю полным провалом.

Юлия Лялина: Слабейшая из четырёх частей. Она во многом повторяет первую — и тем самым оказывает самой себе медвежью услугу, потому что сравнения не выдерживает.

Ефим Гугнин: Аттракционная поездка по мировым красотам и вселенским чудесам, в которой история остаётся где-то далеко на втором плане: здесь нет колоритного зла, как в прошлых фильмах, а главный сюжетный твист читается ещё до вступительных титров».

Есть, конечно, и положительные отзывы. Но в общей массе высказавшихся сквозит огромное разочарование тем, как обошлись с любимой трилогией. Зрители говорят о том, что в одну реку нельзя войти дважды, и после посещения фильма «Люди в черном: Интернэшнл» это высказывание кажется особенно справедливым.