Перезапуск мультфильма: Чип и Дейл снова спешат на помощь

Компания Disney готовит перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Производством киноленты займется подразделение компании во Франции. Мультсериал готовят специально для стримингового сервиса Disney Plus. Компания хочет повторить успех Netflix и конкурировать с ним с помощью новой платформы.

Художники Disney решили сменить стиль анимации. На презентации был представлен первый кадр перезапуска сериала о Чипе и Дейле. Планируется выпустить 39 эпизодов о том, как бурундуки борются за жизнь в большом городе.

«Мы с гордостью объявляем об этом захватывающем списке, чтобы доставить веселые истории, создать персонажей, которые очень любимы, и продемонстрировать широкий спектр анимационных стилей», — передает слова представителя Disney портал Variety.