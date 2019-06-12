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Перезапуск мультфильма: Чип и Дейл снова спешат на помощь

Новые серии покажут на платформе, которая составит конкуренцию Netflix.

Перезапуск мультфильма: Чип и Дейл снова спешат на помощь
Кадр из мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" (1989-1990)

Компания Disney готовит перезапуск мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Производством киноленты займется подразделение компании во Франции. Мультсериал готовят специально для стримингового сервиса Disney Plus. Компания хочет повторить успех Netflix и конкурировать с ним с помощью новой платформы.

Художники Disney решили сменить стиль анимации. На презентации был представлен первый кадр перезапуска сериала о Чипе и Дейле. Планируется выпустить 39 эпизодов о том, как бурундуки борются за жизнь в большом городе.

«Мы с гордостью объявляем об этом захватывающем списке, чтобы доставить веселые истории, создать персонажей, которые очень любимы, и продемонстрировать широкий спектр анимационных стилей», — передает слова представителя Disney портал Variety.

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Перезапуск мультфильма: Чип и Дейл снова спешат на помощь
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