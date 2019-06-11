Появился рейтинг лучших сериалов 2019 года от журнала Variety

Кинопортал и журнал Variety назвал 13 лучших телешоу, вышедших в первой половине этого года.

Кинокритики подвели итоги первых шести месяцев текущего года. Variety опубликовал рейтинг лучших телесериалов. Всего в список вошли 13 телепроектов.

Открывает список сериал «Притворство», рассказывающий о борьбе девушки со своей матерью, страдающей синдромом Мюнхгаузена. Она слишком опекает свою дочь, что в конце концов приводит к ужасающим последствиям.

Высокой оценке кинокритиков удостоится и телепроект «Барри» о киллере-неудачнике, который решает стать актером.

Похвалили знатоки кино и юмористическое шоу «Я думаю, ты должен уйти с Тимом Робинсоном» о ведущем скетч-шоу, доводящем своих гостей до белого каления.

Не прошли авторы рейтинга и мимо второго сезона драмеди «Дрянь», которая рассказывает об остроумной и сексуально озабоченной маргиналке из Лондона.

В список также попал сериал «Фосси/Вердон» о хореографе и танцовщице.

Далее оказались сразу три комедийных шоу — «Другие двое» о семье, где младший брат стал поп-звездой в 14 лет, «Пен15» о жизни средней школы без прикрас и «Рами» об американце египетского происхождения.

В рейтинге также попал мистический сериал «Жизнь матрешки» канала Netflix с Наташей Лионн о девушке по имени Надя, которая оказывается во временной петле.

Завершают список Variety еще пять проектов Netflix: «Особенный», «Семейный брак», «Когда они нас увидят», «Городские истории» и мультсериал «Тука и Берти».