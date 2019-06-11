Трейлер «Холодного сердца 2» оказался короче тизеров

Сиквел диснеевской анимации выйдет на экраны спустя шесть лет после релиза первой части.

В Сети появился трейлер второй части мультфильма «Холодное сердце», где зрителю снова предстоит встреча с полюбившимися героями — Эльзой, ее сестрой Анной, Кристофом, оленем Свеном и снеговиком Олафом.

«Почему Эльза родилась с магическим даром? Этот вопрос мучает ее и грозит безопасности ее королевства», — гласит начало синопсиса. «Вместе с Анной, Кристофом, Свеном и Олафом она отправляется в опасное, но в то же время захватывающее путешествие», — говорится далее.

«Во второй части «Холодного сердца» Эльза боится, что ее сила слишком велика для мира, но в то же время надеется, что ее хватит», — завершается описание.

Персонажей озвучивают такие звезды, как Кристен Белл (Анна), Идина Мензел (Эльза), Джош Гэд (Олаф), Джонатан Грофф (Кристофф) и другие.

На российские экраны «Холодное сердце — 2» выйдет 28 ноября 2019 года.

Ролик, который был выложен совсем недавно, уже успел набрать более 76 тысяч просмотров. Фанаты, которые успели его изучить, вовсю делятся своими впечатлениями.

Многие обратили внимание, что трейлер, который длится 1:53, оказался короче двух тизеров, которые были опубликованы ранее. Их продолжительность была 2:07 и 2:08. Тем не менее новый ролик зрителю очень понравился.

«Единственная проблема с трейлером в том, что он… заканчивается!» — написал один из фанатов.

«Несмотря на то что мне доставили огромное удовольствие первые, этот гораздо лучше», — поддержал другой.

«Боже, какая же она могущественная! Черт возьми, обожаю тебя, Эльза!» — не сдержал эмоций третий. «Давайте все время пересматривать ролик, чтобы он побил рекорд!» — предложил преданный фанат.

«Как говорила Мэри Поппинс — само совершенство», — резюмировал еще один.